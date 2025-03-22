台積電幫美國扛負擔 華爾街估算未來海外收入占比

伯恩斯坦指出，台積電擴張美國投資的財務負擔是巨大的，可能會對台積電的利潤率造成壓力。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電正對美國晶片生產進行歷史性押注，總投資額達1650億美元。華爾街投資機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師估計，隨著全球投資的進一步擴大，未來十年台積電約三分之一的總收入將來自台灣以外。

對於台積電投資者來說，這項投資預計到2030年代初將把該公司總收入的約25-30%轉移到美國業務。與擴張之前台灣以外地區的高個位數收入百分比相比，這一數字有了顯著增長。

請繼續往下閱讀...

然而，伯恩斯坦指出，台積電此次擴張的財務負擔是巨大的，這項投資可能會對台積電的利潤率造成壓力，但具體影響很難量化。分析師Mark Li寫道：儘管如此，敏感性分析發現，將毛利率拖累控制在2-3%以內並不容易。

對於美國政府和國內晶片客戶來說，這項投資預計將為國內半導體生產提供重大推動力。

分析師估計，到2030年代初，這筆1650億美元的投資可以滿足美國對尖端晶片（使用N5/4或更先進製程的晶片）需求的約40-50%。這標誌著美國朝著更大程度的自給自足邁出重要一步，鑑於對供應鏈彈性和地緣政治風險的擔憂，這是一個關鍵的策略目標。

美國成本上升，尤其是建設和營運成本，使得台積電難以維持傳統的高獲利水準。這也解釋了為何該公司至今仍不願擴大在美國的業務。

台積電正在平衡其美國擴張與保持台灣的技術領先地位。在美國產能不斷成長的同時，該公司計劃讓台灣在尖端技術方面保持略微領先，確保自己仍是創新中心。

亞利桑那州的晶圓廠預計將在AI晶片供應鏈中發揮關鍵作用，預計將有200億美元用於先進封裝，使美國成為AI生產的重要樞紐。這一數字與先進封裝、測試和掩模製造領域的典型40至80億美元投資形成鮮明對比。

分析師認為，這一水準的支出應該足以確保美國擁有足夠的人工智慧晶片生產能力，儘管他們的收入模擬沒有考慮到先進封裝的貢獻。

台積電在美國的初期資本支出明顯高於台灣，建設成本預計是四到五倍。不過，分析師預計，隨著業務規模的擴大，成本將會下降，儘管仍可能高於台灣的水準。該投資被視為緩解地緣政治風險和支持估值的策略性舉措，但分析師警告稱，由於營運費用增加，利潤率壓力可能持續存在。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法