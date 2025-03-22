度假必逛？過來人大推夏威夷Costco

夏威夷是許多人最愛的度假勝地，有人推薦必逛當地好市多（Costco）。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕夏威夷是許多人最愛的度假勝地，有人還推薦必逛當地好市多（Costco），不僅度假必備的海灘裝備、衝浪板等一應俱全，還有亞洲食物，最驚喜的是辣味生魚片蓋飯，美國本土Costco買不到這樣新鮮的生魚片蓋飯。

《商業內幕》報導，巴爾（Tammy Barr）與先生前往夏威夷度假，意外發現當地Costco超好逛，夏威夷各島有8家 Costco，堪稱是購買雜貨、沙灘裝備和夏威夷豆巧克力的好地方。對於沒有準備衝浪板、沙灘椅或遮陽傘的旅客來說，當地Costco是最佳選購去處，價格也合理。

請繼續往下閱讀...

而且，夏威夷Costco 所販售的服裝，非常適合當地的氣候和風格，許多衣服價格都低於10美元。因此對於丟失行李、打包不足或忘記一些服裝必需品的旅客來說，Costco是一個不錯的選擇。

不僅如此，夏威夷Costco 的食品雜貨還反映當地人口和美食，除了有令人印象深刻的亞洲風味小吃、調味品和醬料，還有無數當地品牌、散裝零食和主食。

巴爾說，在夏威夷旅遊時，喜歡吃新鮮的魚和鮪魚的辣味生魚片蓋飯。幸運的是，當地Costco 販售這兩樣餐點。她說，儘管美國本土有些 Costco 門市，也出售鮪魚魚排（甚至是生魚片蓋飯）之類的商品，但夏威夷Costco所販售的海鮮品質令人深刻印象。

巴爾表示，在夏威夷度假期間逛Costco 留下美好的購物體驗，建議正在前往夏威夷度假的 Costco 會員，不妨抽空去逛逛。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法