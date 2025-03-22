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土耳其政治動盪股匯齊崩 央行3天狂砸近4000億捍衛匯價

2025/03/22 16:26

土耳其總統艾爾段政敵伊斯坦堡市長19 日遭逮捕後，引發民眾抗議，衝擊土國金融市場。（法新社）土耳其總統艾爾段政敵伊斯坦堡市長19 日遭逮捕後，引發民眾抗議，衝擊土國金融市場。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）政敵伊斯坦堡市長上週三（19 日）遭逮捕後，引發民眾抗議，土國金融市場大震盪，土國央行緊急出手穩匯，從19日至21日連續三天進場捍衛匯價，估計拋匯規模高達120億美元（約台幣3690億）。

《金融時報》報導，土耳其總統艾爾段19日拘捕政敵伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）後，引發政治危機、投資者恐慌並導致里拉暴跌，里拉對美元匯價一度暴跌 11%，創下歷史新低。

一位知情人士透露，根據 Bürümcekçi 研究與諮詢公司基於官方數據的計算，土國央行光是19日就斥資 115 億美元支撐匯價。一位土耳其銀行家表示，官員們19日一度對市場失去控制，重創投資人信心。

分析師表示，土國央行可能在上週四（20日）和上週五（21日）持續進場干預匯市，總計三天耗費近 120 億美元捍衛里拉，創下紀錄。

這些舉措緩解了土耳其里拉的跌勢，導致里拉兌美元匯價上週貶值幅度收斂至 3%，不過，股市仍受重傷，伊斯坦堡 Bist 100 股票指數上週五（21日）暴跌近 8%，為 2008 年以來表現最差的一週。

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