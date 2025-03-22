華為等7家中企在美業務被監管調查

華為與中興通訊等中企在美國業務，正遭美國聯邦通訊委員（FCC）調查。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華為與中興通訊等至少7家中企在美國業務，正遭美國聯邦通訊委員（FCC）調查，主要為防範對中國的管制漏洞。

美國聯邦通訊委員會正在調查華為、中興通訊和中國電信等幾家中國電信公司的美國業務。美國監管機構擔心中國企業沒有遵守對其美國業務的限制。華為和中興都是美國農村無線營運商的重要電信設備供應商。

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監管機構希望看到詳細顯示目標公司如何在美國開展業務的資訊。其他參與FCC調查的中國公司包括海能達通訊、全球最大的監視攝影機製造商海康威視、同樣生產監視攝影機的大華科技、電信供應商Pacifica Network及其子公司ComNet。

聯邦通訊委員會主席布蘭登·卡爾（ Brendan Carr）指出，有些企業根本不願意遵守美國對它們實施的制裁，其中一些公司在美國的經營許可被撤銷，還有一些公司被列入美國政府不得購買產品的公司名單。

卡爾表示，該機構必須先了解目標公司在美國的業務情況，然後「迅速採取行動，堵塞任何漏洞，防止不值得信任的、受外國對手支持的行為者規避我們的規則」。

卡爾最近成立了一個新的國家安全委員會，該委員會讓聯邦通訊委員會專注於來自包括中國在內的國家的電信和網路相關威脅。中國駐華府大使館表示，北京「反對過度擴大國家安全概念，利用國家機器打壓中國企業」。

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