三星對客戶傲慢冷漠難改 韓業者投奔台積電

業內人士指出，三星除技術落後台積電，其傲慢態度是在爭取代工客戶方面進展緩慢的主要原因之一。（本報資料照，路透合成圖）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星在晶片業務持續陷入困境，公司正重新評估對代工客戶的冷漠態度。業內人士指出，三星對客戶傲慢的習性難改，跟不上與台積電等同業的競爭力。

三星代工市佔率從2022年第一季的16.3%下降到2024年第四季的8.1%。業內人士指出，三星除了技術落後台積電，其傲慢態度是在爭取代工客戶方面進展緩慢的主要原因之一。

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韓國一家晶片設計公司的首席執行長匿名向韓國中央日報表示：當我建議三星電子的代工業務承包生產我們的產品時，卻遭到拒絕。 「他們首先查看了我們的財務報表，然後表示不能與財務狀況如此薄弱的公司合作，甚至沒有評估我們的技術」，該公司目前與台積電合作生產晶片。

三星代工業務負責人韓進萬週三在公司股東大會上表示：三星正在通過與客戶進行大量對話來重新評估公司代工的地位。三星希望代工業務將以客戶服務為導向，提高客戶滿意度並確保競爭力。

韓媒指出，台積電是晶圓代工領域無可爭議的市場領導者，這在其「不與客戶競爭」的口號中得到很好的體現。

反觀三星是一家綜合晶片生產商，它不僅利用代工業務為其他公司進行合約製造，還設計和生產自己的晶片。市場人士指出，這種狀況可能使該公司難以在客製化晶片和適應不同需求方面實現客戶至上的理念。

三星在晶片製造業務市佔率暴跌之際，罕見地提到「客戶服務」和「客戶」，以前雖曾被提及，但從未強調過客戶。媒體諷刺稱，三星想要超越台積電，但事情卻朝著完全相反的方向發展。

去年，三星在記憶體晶片領域也出現類似的問題，當時對高頻寬記憶體（HBM）晶片的控制權與競爭對手SK Hynix 失控地下滑。

韓國科學技術研究院人工智慧半導體研究生院院長劉會俊 （音譯，Yoo Hoi-jun） 在去年的研討會上表示：三星電子在HBM領域落後於SK海力士的原因是，它缺乏提供根據客戶需求定制的解決方案的「服務思維」。

三星在美國的全新晶片製造廠雖然大部分建設已經完成，但由於缺乏客戶，目前仍處於閒置狀態。三星物產（Samsung C&T）是三星電子旗下的建築子公司，負責在德泰勒市建設晶片工廠。這些設施總價值為370億美元，原計劃於2024年底投入運營，但被推遲至2026年。

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