傳李嘉誠出狠招賣港口6千多億獲利分股東 聯手貝萊德通過港口出售案

李嘉誠旗下長江和記實業將包括巴拿馬運河兩大港口在內的43座港口業務，出售給以美商貝萊德為主的買家，重創一帶一路，引起北京震怒。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下長江和記實業（簡稱長和）4日宣布，將包括巴拿馬運河兩大港口在內的43座港口業務，出售給以美商貝萊德為主的買家，引發習近平震怒，連續多日砲轟李嘉誠。因交易標的都在海外，北京想擋下難上加難。現在又傳出這筆交易獲利達190億美元（約台幣6270億），長和有望配發特別股息給股東，每手（最低交易單位500股）潛在股息高達1.25萬港元（約台幣5.3萬），許多散戶已表達支持。貝萊德也持有 4.84% 的長和股份，將會支持交易案。

綜合《南華早報》等港媒報導，長和計劃以 230 億美元的價格將其全球港口出售給貝萊德 （BlackRock），交易完成後，獲利約190億美元。這筆交易只需獲得 15% 的少數股東的支持即可獲勝，長和正以每股約 25 港元的特別股息來影響散戶的投票。

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以每股特別股息25港元計算，按長和股價45.6港元及每手500股計，每手潛在股息收益高達1.25萬港元，殖利率將飆升至55%，吸引力顯著。

這個門檻很低，因為李嘉誠和他的長子李澤鉅控制著長和 30.43% 的股份（其中近 24% 的股份由李嘉誠名下的信託基金持有，其餘則由一系列代理公司持有），而截至 3 月 12 日的文件顯示，貝萊德持有 4.84% 的股份。

根據香港上市規則第 14 章，該交易被稱為「非常重大的出售」，需要在特別安排的股東大會上獲得 50% 合格股東的支持。

香港財經分析師及專業評論員協會會長鄧成興（音譯）表示，李嘉誠家族作為最大股東，有權在股東大會上投票，因為根據香港證券交易所（和黃的股票上市地）的上市規則，此次出售並不構成關聯方之間的關聯交易。

CreditSights 信貸研究分析師周柔伊（Zoey Zhou）表示，貝萊德也具有投票資格，並補充稱，考慮到交易給股東帶來的回報潛力，彌補 15% 的缺口「並不難」。

擔任和記黃埔十年之久的少數股東的李珊迪 （Sandy Li） 表示，她預計該公司將發放「巨額獎金」，併計劃投票批准長和的出售。她表示，這筆股息「將推動股價進一步上漲，如果公司不繼續進行這筆交易，或者大股東否決該交易，我會感到失望。

光大證券國際策略師吳麗賢亦稱，對少數股東而言，擬議的交易是個非常好的消息，因為他們可以套現，並可能在交易完成後獲得公司的特別股息，少數股東很有可能投票支持該交易。

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