關稅大刀劈中國好怕？美媒曝習近平考慮限制出口安撫川普

由於經濟疲弱及川普的關稅大棒，北京面臨更大規模的經濟衝擊，傳出習近平考慮限制對美出口某些商品的數量，緩解美國貿易的壁壘。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒披露，在川普第一任期，中國堅持不像1980年代的日本那樣屈服於美國的貿易壓力，如今因經濟疲弱及川普的關稅大棒，北京面臨更大規模的經濟衝擊，傳出中國正考慮限制對美出口某些商品的數量，緩解美國對中加徵關稅和其他貿易壁壘。

《華爾街日報》報導，1980 年代，東京採取自願出口限制（VER）來限制其對美國的汽車出口，有助於阻止華盛頓徵收更高的進口關稅。

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美國達特茅斯學院經濟學教授歐文（Doug Irwin）指出，這些限制在 1980 年代中期具有約束力。到20 世紀 90 年代初，VER 已不再需要，部分原因是當時日本公司已經在美國生產汽車。

中國政府顧問表示，與幾十年前的日本一樣，中國正考慮透過限制對美出口某些商品的數量，試圖緩解美國提高關稅和其他貿易壁壘的措施。中國政府顧問稱，習近平領導層已表示希望與川普政府達成協議，以阻止更大規模的貿易攻擊。

中國顧問表示，與日本類似，北京也可能考慮就電動汽車和電池的出口限制進行談判，這對川普來說可能是具有吸引力的提議。此前美國抨擊中國企業獲得大量補貼，生產利潤微薄的產品，傾銷到海外市場，損害其他國家製造商的利益。

中國顧問強調，關於出口限制的討論並不意味著北京有任何改變以製造業為中心的政策。相反，一些官員認為這是北京在與川普團隊談判時可以利用的一個選項，甚至可以幫助中國提升產業鏈。

中國向學日本完全閃過川普關稅大棒的想法，遭到經濟學家打槍，直言中國想通過 VER 重新平衡所有美中貿易，幾乎不可能，中國對美國 2950 億美元的貿易順差是美國貿易夥伴中規模最大者。

另一個障礙是執行 VER 的難度，尤其是當中國公司藉道墨西哥和越南等第三國向美國出口時。此外，川普喜歡關稅收入，可能會覺得 VER 的想法沒有吸引力。

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