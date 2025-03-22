金氏世界紀錄認證「最高爛尾」在中國！外媒揭曉停工原因

「高銀金融117」摩天大廈，2015年6月因財務困境停工，同年9月列入英國金氏世界紀錄「世界最高閒置建築」。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國天津市造價700億人民幣（約新台幣3185億元）、高596.49公尺的「高銀金融117」摩天大廈，倘若當年順利落成，就會成為全世界最高建築之一。可惜該棟建築2015年6月因財務困境停工，同年9月列入英國金氏世界紀錄「世界最高閒置建築」後，至今依然「未完工」。

英國《每日郵報》19日報導，「高銀金融117」（Goldin Finance 117）2008年開始動工，由香港富豪潘蘇通牽線，旨在成為「新京津高銀天下」大都會開發計畫核心。

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建築網站B1M指出，「高銀金融117」地上128層，其中117層規劃為住宅、飯店與商辦空間，11層供機械與營運服務之用；地下則有4層。

這棟摩天大樓還規劃了世界上最高的觀景台、游泳池、餐廳、空中酒吧，屋頂還有菱形中庭。「高銀金融117」在2015年是全球第5高樓，僅次於杜拜哈里發塔（Burj Khalifa）、上海中心大廈、麥加皇家鐘塔飯店（Abraj Al-Bait Clock Tower）、深圳平安金融中心。

與其他高度相仿的多數摩天樓不同，「高銀金融117」全棟最高處仍可居住，若完工啟用將成世界第2高可居住建物，僅次於828公尺高的哈里發塔。

然而《每日郵報》引述《中國日報》（China Daily）報導，香港高銀地產集團在2015年6月12日中國股市崩盤後資金鏈中斷，「高銀金融117」2015年9月結構封頂後就停止施工，2020年12月進入無限期停工。

後續「高銀金融117」曾數度有局部設施復工，依舊未完成。有人說，從一開始，這個計畫就面臨很大的困難。首先，開發商高銀集團是中國市場的新手，由於缺乏中國政府的支持，該集團必須完全自籌資金完成整個開發案。

再者，有些人認為，在天津這樣的二線城市開發豪宅計畫，從一開始就是個壞主意，因為它根本無法引起它想要吸引的菁英階層的興趣。

「高銀金融117」與其他高樓建案接連爛尾，使得中國國家發展和改革委員會（NDRC）2021年宣布禁止興建高度超過500公尺的建物，新建築高度超過250公尺者也受到嚴格限制。

也意味著，高銀金融117未來若能「起死回生」，這會是全中國最後1座高度超過500公尺的超級摩天大樓。

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