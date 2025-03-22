經濟寒冬將至？4大警訊曝美國衰退危機！

華爾街關於美國陷入經濟衰退的討論越來越激烈。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街關於美國陷入經濟衰退的討論越來越激烈，預測人士指出了一些警訊，表明經濟衰退可能即將來臨。羅森伯格研究公司（Rosenberg Research）創始人羅森伯格（David Rosenberg）認為，美國經濟衰退可能最快在7月就會出現，他並在報告中指出了一些警告信號，表明經濟正在出現疲軟症狀。

《商業內幕》報導，羅森伯格和其他經濟預測人士，提出了4個警告信號，首先就是「家庭財務狀況惡化」，有跡象顯示，美國家庭難以跟上通膨的速度，有鑑於消費者支出約占美國GDP的3分之2，這可能對美國經濟構成重大阻力。另外，美國人面對突發支出的能力正在下降。根據紐約聯邦準備銀行最新的《消費者預期調查》，僅有 63% 的美國家庭表示，他們持有足夠的現金來應對一筆2000美元的突發支出。根據阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）的分析，這數字創下自2015年第4季以來的最低水準。

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與此同時，美國家庭的債務負擔也在加重。根據紐約聯邦準備銀行的數據，美國家庭總債務在 2024 年第4季增加了930億美元，總額達到創紀錄的18兆美元。

第2點是「中小型股表現不佳」。羅森伯格認為，這可能對美國經濟構成不利指標，因為中小型股對經濟變化高度敏感。 iShares標普600小型價值股ETF（IJS）自去年11月達到高點以來，已下跌了16%。SPDR標普400中型股ETF（MDY）也較去年11月的高點下跌了13%。羅森伯格補充說：「這兩者都在選舉後3週內達到高峰，蜜月期很快就結束了。」

第3點則是「越來越多公司發出獲利預警」。越來越多美國公司警告投資者，今年的獲利指引略低於預期。被視為關鍵經濟風向球的公司，如沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）和聯邦快遞（FedEx ）已經下調了全年指引。根據羅森伯格的分析，約70%已公布業績的公司表示，新的政策和總統關稅不確定性，是它們預計今年前景可能會不佳的原因之一。

最後一點，則是「債券市場正消化更多風險」。根據高盛週五（21日）發佈的報告，信用利差（Credit Spread）在過去1個月大幅上升。這反映出投資人將企業借款人可能難以償還債務的更高風險納入了考量，不過高盛研究部首席信貸策略師卡魯伊 （Lotfi Karoui） 指出，信用利差仍遠未達到衰退水平。

穆迪分析稱，到2024年底，美國企業違約的可能性為 9.2%，這是自金融危機以來最高的違約風險。

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