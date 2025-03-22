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蘋果唯一賠錢業務是「它」 專家揭曉幕後玄機

2025/03/22 12:43

蘋果在旗下串流媒體業務Apple TV+投入了不少心血。（路透）蘋果在旗下串流媒體業務Apple TV+投入了不少心血。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果在旗下串流媒體業務Apple TV+投入了不少心血，但Apple TV+自2019年推出以來，已超過5年的時間，至今仍是蘋果的「賠錢貨」，隨著市場越來越激烈的競爭，以及越來越挑剔的消費者，Apple TV+每年虧損超過10億美元（約332億元新台幣），成為蘋果唯一賠錢的業務。不過蘋果採取了與競爭對手截然不同的策略，分析師認為，蘋果的目標並不是在串流市場中稱霸，而是更看重內容品質。

根據外媒《The Information》的報導，儘管Apple TV+陷入虧損，但蘋果每年持續投入超過50億美元（約1663億元新台幣），用來擴充Apple TV+的內容庫，不過這項支出在去年大幅縮減至約5億美元（約166.3億元新台幣）。

雖然光看數字，Apple TV+每年虧損10億美元並不少，但對比蘋果在2024會計年度的全年淨利潤高達937億美元（約3.11兆元新台幣），這筆虧損根本是不痛不癢。

《雅虎財經》（Yahoo Finance）報導則指出，蘋果並未公布 Apple TV+ 的訂閱用戶數，但分析師推估，其用戶總數約在 3000 萬至 4000 萬之間。相比之下，網飛（Netflix）擁有超過 3 億名訂閱用戶，主要得益於其在全球市場的巨大影響力。相比之下，Apple TV+ 在新興市場的滲透率較低。

值得注意的是，蘋果採取了與競爭對手截然不同的策略，更重視內容品質，如許多廣受好評的作品：《人生切割術》（Severance）、《誠實診療室》（Shrinking）和《泰德·拉索：錯棚教練趣事多》（Ted Lasso）等。Apple TV+ 也是首個獲得奧斯卡最佳影片獎的串流平台，憑藉電影《樂動心旋律》（Coda）奪得此殊榮。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在1月財報電話會議中透露，Apple TV+ 的作品總共獲得了超過 2500 項提名和 538 座獎項。

紐約投顧公司Manhattan Venture Partners的研究主管拉奧（Santosh Rao）表示，蘋果並不追求成為串流領域的龍頭，他們選擇了一條不同的道路，專注於發揮自己的優勢，更看重內容品質和創意故事的呈現，而不是追求市占率。

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