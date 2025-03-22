黃金賣壓太重下跌！但週線連3紅「關鍵」曝光

週五（21日）黃金價格下跌。（法新資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週五（21日）黃金價格下跌1%，主因是美元走強，且投資人持續獲利了結，但因為地緣政治和經濟方面的不確定性仍在，加上美國聯準會（Fed）的降息前景，幫助金價週線連3漲。

紐約黃金期貨下跌0.7%，報每盎司3021.40美元；黃金現貨價下跌1%，報每盎司3015.43美元。

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《路透》報導，本週迄週五為止，金價以上漲1%，而週四（20日）創下的每盎司3057.21美元為歷史最高價，今年第16度創歷史紀錄。

Marex分析師梅爾（Edward Meir）說：「市場正在喘口氣。在當前水準，有些人正在獲利了結，而且今天的美元也強。」

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「持續的避險需求來自貿易擔憂和地緣政治風險，成為金價的主要驅動力。」

美國總統川普仍計劃在4月2日讓新的對等關稅稅率生效。

另外Fed本週三維持利率不變，符合市場的普遍預期，但Fed也透露年底前可能還有兩次、每次1碼的降息。

LSEG資料顯示，目前交易員定價預估的降息幅度為71個基點，包含至少兩回每次各1碼（25個基點）的降息，7月降息已經完全反應在價格上。

以色列軍隊正從陸海空三路加強對加薩走廊發動攻擊，以逼迫巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）釋放剩餘人質，並要求平民往加薩南部撤離。

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