台積電嘉義設廠徵才 建商：就業市場震撼性變革帶動房市

台積電在嘉義科學園區的先進封裝廠。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台積電在嘉義科學園區興建先進封裝廠，2月開始進行徵才，並參與朴子就業中心大型徵才活動，輪班技術員平均年收入可達70萬元以上，嘉義市不動產開發公會名譽理事長呂冠衡表示，這對原本就業機會不多、收入平平的嘉義地區就業市場將是震撼性的變革，是一劑留人搶才及號召返鄉的「強心針」，也會帶動居住需求，增加市場動能。

呂冠衡說，台積電帶來嘉義地區就業市場變革，也會對嘉義地區房市產生影響，在地嘉義人似乎看到可期的前景，更勇於投資置産、加碼，年輕人外漂將會有效的減緩，也促使外漂嘉義人有望返鄉，帶動居住需求，增加市場動能及想購屋意願，也帶動外地人對嘉義房地產的期望值，以置產兼投資的角度進場布局卡位。

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呂冠衡表示，在明確及可預期的脈絡與軌跡下，加上通膨壓力，原物料成本上漲等因素，嘉義房地產市場的價量表現將會是往上調升的微笑曲線，由於土地上漲及營造成本墊高，加上公共建設，大型投資陸續完工，進入投產及營運，房價會因成本上漲及利多因素而上漲，不可能因成本上漲而下跌。

呂冠衡指出，嘉義市、太保市及朴子市受惠於台積電利多及高鐵嘉義站周邊連串公共建設及大型投資帶動，形成三個房市帶動指標區，外地建商挾豐厚資本的大型建案投資進駐，目前實價登錄已穩站3字頭，未來上看到4字頭也會是正常現象。

呂冠衡說，台積電先進封裝廠2026年底即將完工，加上嘉科二期擴展、馬稠後二期廠商進駐帶動就業，未來半導體園區隨著AI 興起所帶動産業鏈發展的群聚效應，以及高鐵站旁的華泰Outlet，是房價站穩的趨勢指標保證；高鐵板橋站、桃園站、新竹站、台中站、台南站及高雄站等都是依此脈絡逐漸形成，嘉義站自然也不例外。

呂冠衡說，嘉義縣未來重點精華區為擴大縣治特區市地重劃案，面積367公頃，預計容納4.5萬人口，希望打造智慧韌性城市，加上原有縣治特區，整區會有近10萬居住人口，若再連結朴子市的城鄉都市型態，以及高鐵軌道經濟，未來房地產發展，有望再上看10年以上。

嘉義縣擴大縣治特區市地重劃案正在進行中。（記者林宜樟攝）

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