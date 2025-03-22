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馬斯克向員工喊話「別賣股票」 特斯拉股價應聲大漲

2025/03/22 09:38

在馬斯克（Elon Musk）過去2個月於華府任職期間，特斯拉（Tesla）的股價大幅下跌，市值蒸發超過 40%。（路透）在馬斯克（Elon Musk）過去2個月於華府任職期間，特斯拉（Tesla）的股價大幅下跌，市值蒸發超過 40%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在馬斯克（Elon Musk）過去2個月於華府任職期間，特斯拉（Tesla）的股價大幅下跌，市值蒸發超過 40%。美國和歐洲多個地區更發生了一系列針對特斯拉的抗議活動。對此，馬斯克週四（20日）晚間在特斯拉全體員工會議上，對這些事件作出回應，並試圖安撫員工，鼓勵員工「抱緊特斯拉股票」。受此影響，特斯拉股價週五（21日）收248.71美元，漲幅5.27%。

《CNBC》報導，馬斯克在會議中，重申了自己對自動駕駛的願景，他說：「對於股市中的投資人來說，尤其是那些只看過去表現的人，也就是絕大多數人，他們很難想像一個未來，也就是1000 萬輛車的車隊，能夠發揮出5到10倍的效能。這個變革將極其深遠，以至於現在人們無法理解。但未來他們會懂的。」

馬斯克還說：「如果你只看新聞，會覺得世界末日似乎近在眼前。」就好像他每次經過電視，都會看到一輛特斯拉起火的新聞。馬斯克說：「我心想，這到底是怎麼回事？我理解有些人不想買我們的車，但你不需要放火燒它吧？那真的有點過頭了。」馬斯克接著說：「這太瘋了，拜託別再這麼瘋狂！」報導形容，現場員工聽完後，也跟著馬斯克笑了起來。

此外，馬斯克在會議的大部分時間裡，都在宣傳特斯拉的技術及其前景。包含自動駕駛計程車Cyber​​cab、人工智慧（AI）技術以及人形機器人Optimus。

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