晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

最慘「鴻家軍」苦吞5根跌停、暴跌49％！證交所公布台揚等13檔注意股

2025/03/22 08:47

證交所週五（21日）公告13檔注意股。（法新社資料照）證交所週五（21日）公告13檔注意股。（法新社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕證交所週五（21日）公告13檔注意股，其中鴻海（2317）旗下衛星通訊廠台揚（2314）也入列。

證交所公布，台揚因最近6個營業日累積收盤價跌幅達49.43%，且03月21日凱基證券商買進之比率為39.30%、03月21日元大證券商賣出之比率為50.96%，因此被列入。

台揚自2020年至2024年連續虧損，累積虧損23億元，超過股本一半，且虧損連年遞增；2024年更繳出歷年最差成績，稅後淨損擴大至11.46億元，EPS -4.55元，創史上最大虧損。

2025年台揚營運仍未好轉，1至2月合計營收為1.68億元，年減40.6%，慘寫歷年同期最低。

由於台揚財務狀況不佳，淨值已低於財務報告所列示股本的2分之1，跌破5元門檻，因此證交所14日公告，台揚自18日起遭列為全額交割股。

結果台揚股價自3月17日到21日為止，連續5天打落跌停，投資人拋售潮湧現，每日均有上萬張賣單排隊等待出場，但成交量卻極為稀少，21日該股股價摜破20元大關，21日收17.85元，創下2020年5月以來的新低。

其他12檔被列入注意股的，分別為上曜（1316）、銘旺科（2429）、凌群（2453）、資通（2471）、偉訓（3032）、宏致（3605）、康控-KY（4943）、有成精密（4949）、興能高（6558）、雷虎（8033）、美德醫療-DR（9103）、寶一（8222）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財