最慘「鴻家軍」苦吞5根跌停、暴跌49％！證交所公布台揚等13檔注意股

證交所週五（21日）公告13檔注意股。（法新社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕證交所週五（21日）公告13檔注意股，其中鴻海（2317）旗下衛星通訊廠台揚（2314）也入列。

證交所公布，台揚因最近6個營業日累積收盤價跌幅達49.43%，且03月21日凱基證券商買進之比率為39.30%、03月21日元大證券商賣出之比率為50.96%，因此被列入。

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台揚自2020年至2024年連續虧損，累積虧損23億元，超過股本一半，且虧損連年遞增；2024年更繳出歷年最差成績，稅後淨損擴大至11.46億元，EPS -4.55元，創史上最大虧損。

2025年台揚營運仍未好轉，1至2月合計營收為1.68億元，年減40.6%，慘寫歷年同期最低。

由於台揚財務狀況不佳，淨值已低於財務報告所列示股本的2分之1，跌破5元門檻，因此證交所14日公告，台揚自18日起遭列為全額交割股。

結果台揚股價自3月17日到21日為止，連續5天打落跌停，投資人拋售潮湧現，每日均有上萬張賣單排隊等待出場，但成交量卻極為稀少，21日該股股價摜破20元大關，21日收17.85元，創下2020年5月以來的新低。

其他12檔被列入注意股的，分別為上曜（1316）、銘旺科（2429）、凌群（2453）、資通（2471）、偉訓（3032）、宏致（3605）、康控-KY（4943）、有成精密（4949）、興能高（6558）、雷虎（8033）、美德醫療-DR（9103）、寶一（8222）。

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