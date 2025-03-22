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川普暗示關稅將有「彈性」！道瓊翻紅 台積電ADR收黑

2025/03/22 05:48

美國總統川普週五暗示，對新一輪關稅保持彈性，美國股市漲跌互現。（路透資料照）美國總統川普週五暗示，對新一輪關稅保持彈性，美國股市漲跌互現。（路透資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週五暗示，對下月初實施的新一輪關稅保持彈性，美國主要股指扭轉跌勢，但因晶片等經濟敏感型類股疲軟，漲幅受到抑制，道瓊工業指數收盤小漲32.03點、0.08%，標普500和那斯達克指數分別上漲0.08%、0.52%，費城半導體指數下跌0.94%，台積電ADR收黑0.42%，收在176.73美元。

綜合外媒報導，川普週五在白宮表示，有人來找他談論關稅，問是否可以有例外，儘管他反對有例外，但對等關稅計劃將具有彈性，基本上是互相的。川普也表示，計劃與中國國家主席習近平會談。為了回應川普對中國進口產品徵收的關稅，北京已對美國農產品徵收報復性關稅。

自從重掌白宮以來，川普發布一系列關稅聲明，引發投資人的不確定性和對爆發大規模貿易戰的擔憂，不斷加劇的地緣政治緊張局勢也讓投資者保持謹慎。目前投資人正等待4月2日生效的關稅相關細節。

週五，兩大經濟領頭羊均下跌。聯邦快遞以美國工業經濟疲軟和不確定性為由下調獲利預期，股價下跌6.45%。鞋類和服裝巨頭耐吉表示，由於關稅和消費者信心下降，本季的銷售額將不如預期，股價跌5.46%。其他大型股如輝達跌0.70%、亞馬遜上漲0.65%，微軟漲1.14%，電動車大廠特斯拉週五大漲5.27%，其股價在短短三個月內暴跌逾50%，執行長馬斯克週五對員工表示要抱緊股票，聲稱這只是「一點暴風雨」。

道瓊工業指數上漲32.03點或0.08%，收在41985.35點。

標準普爾500指數上漲4.67點或0.08%，收在5667.56點。

那斯達克指數上漲92.42點或0.52%，收在17784.05點。

費城半導體指數下跌43.42點或0.94%，收在4557.95點。

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