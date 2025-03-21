美國制裁扛不住 蘋果供應商中國聞泰含淚賣5家子公司、退出代工業務

蘋果（Apple）供應商-中國聞泰科技宣布，將旗下5家子公司的股權出售給立訊精密工業，退出代工業務。（圖/Shutterstock）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國制裁壓力之下，蘋果（Apple）供應商-中國聞泰科技宣布，將旗下5家子公司的股權出售給立訊精密工業，退出代工（ODM）業務。據悉，聞泰科技自去年底遭美國列為黑名單以來，一個代號為「客戶 A」（市場盛傳是蘋果）的主要客戶就沒有向下過任何訂單。

綜合中媒報導，聞泰科技3月20日晚間發布重大資產出售公告，公司擬向立訊精密及其關聯方立訊通訊，轉讓昆明聞訊、黃石聞泰等5家子公司100%股權，以及無錫聞泰等3家公司業務資產。

請繼續往下閱讀...

這是繼1月23日其子公司聞泰通訊向立訊通訊，轉讓上海聞泰等3家子公司股權後，公司加速推進ODM業務剝離的最新行動。交易完成後，聞泰科技將全面退出ODM業務，轉向半導體核心領域。

聞泰科技以手機代工業務起家，曾經是全球手機ODM製造商的龍頭，後來進軍ODM產業鏈更上游的半導體領域，收購歐洲晶片巨頭Nexperia Holding BV（安世集團）。

自2022年起，聞泰科技手機ODM業務陷入虧損狀態，導致近年業績承壓，今年1月底聞泰科技發布2024年業績預虧公告，預計虧損35億元至45.5億元人民幣（約台幣158至205億）。

2024年12月，美國商務部工業和安全局（BIS）修訂新的《出口管理條例》（EAR），將136個中國相關實體添加到「實體清單」，其中包括聞泰科技和中芯國際，也是是繼歐菲光集團之後第二家被美國列入貿易黑名單的蘋果中國供應商。

根據聞泰科技曾在向監管單位提交一份聲明表示，一個代號為「客戶 A」的主要客戶自聞泰科技被美國列入黑名單以來，就沒有向下過任何訂單。聞泰科技稱，該買家取消2025年的227萬部手機訂單。

中媒曾指出，「客戶 A」是聞泰科技用來指稱蘋果公司，自去年12月以來，該公司沒有收到任何其他客戶的訂單，此外，2540 萬部的現有訂單也被買家取消。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法