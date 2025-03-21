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紐時：中國稅收罕見下降 不利迎擊美關稅戰

2025/03/21 22:13

中國漫長的房市危機衝擊中國地方政府稅收。（彭博）中國漫長的房市危機衝擊中國地方政府稅收。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國去年稅收下降，且降幅空前，過去數十年，中國僅在2020年因疫情全面封鎖數月，以及2022年上海封城兩個月才發生稅收下降的情形。紐約時報報導，稅收減少將使中國在與美國貿易對峙時，處於不利地位，因為協助出口商的備用資金減少了，而這些出口型產業驅動經濟成長，卻恐受高關稅傷害。

中國官方數據顯示，去年整體稅收年減3.4％，這或許看來不多，卻與當局公佈的經濟成長年增5％有巨大差異。稅收下降意味預算赤字擴大，而這不是因為政府為刺激經濟而增加開支，而是因為進入金庫的錢減少了，其中地方政府出售國有土地的收入銳減，不久前地方政府80％財源來自售地。

惠譽評級統計，截至2018年，中國中央與地方政府的總收入，包括稅收與土地銷售佔經濟產出29％，但今年的預算顯示，該佔比下跌至21.1％。

報導指出，除了售地收入急遽下降，其他稅收收入疲軟成為新問題。中國最大稅種是增值稅，去年該稅收低於預期7.9％。

中國官方文件禁止使用「通貨緊縮」一詞，因此中國財政部解釋，增值稅的降因「主要是工業生產者出廠價格低於預期」，生產者價格是指產品離開工廠與農場時的批發價，去年中國的生產者價格下降2.3％。

另一大問題是中國的工資下降與裁員增加，尤其是去年下半年。中國財政部在預算中表示，去年徵收的個人所得稅低於預期7.5％。

中國對進口商品徵收的高關稅也是中國政府的一大收入來源，但由於房市崩盤，許多人因此損失大部份積蓄，使中國消費者減少購買進口商品，許多進口商品的價格因此下降，中國財政部表示，去年的關稅收入比預期低9.2％。

紐時指出，今年中國的財政狀況可能比預期還糟糕。本月5日中國財政部公佈2025預算，儘管借貸達到創紀錄水準，但要找到刺激消費所需的資金卻非常困難，凸顯連中央政府可能都沒錢了。

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