日勝生增資水資源事業9.52億 輕豪宅「鑄慕RADIUM ONE」上梁

寶鼎再生水-桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫。示意圖。（圖為日勝生提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕日勝生（2547）今日發布事業新里程，循環經濟事業擴大布局，總投資將達新台幣164億元；建設事業輕豪宅「鑄慕RADIUM ONE」上梁，計畫於2026年第四季完工。

日勝生擴展循環經濟事業版圖，旗下100%持股的日鼎投控（股）公司計劃發行新股9900仟股，每股面額新台幣10元，以每股96.24元為發行價格，總計增資金額新台幣9.52億元，將由日勝生全數認購。待增資完成後，日鼎投控實收資本額將達9.75億元。

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日勝生集團支持建設桃園水資源系統，總投資金額將達164億元。子公司日鼎水務已接管15萬戶並進行污水回收與處理，貢獻桃園公共下水道接管率約6成以上；旗下寶鼎再生水建置桃園北區再生水系統，2024年9月起每日開始供應南亞塑膠8000 CMD（M³/日）再生水，10月起每日再提供中油桃煉廠1萬 CMD再生水。

此外，環境部計劃將有機污水處理轉為厭氧發酵，以回收沼氣作為能源，將投入23億元，目標於2032年完成150場污水處理能源化場域。日鼎水務正建置桃園北區第三期污水處理系統，計畫增加厭氧消化系統，並加速污泥能源轉化技術，預計三期回收處理系統每年碳排放量降低約6%。

至於日勝生的建設事業，輕豪宅指標案「鑄慕RADIUM ONE」新建工程正式上樑，象徵工程邁入關鍵里程碑。日勝生鑄慕案是台北市危老重建的指標案例，將興建24層SRC鋼骨制震大樓，提供可售戶98戶住宅與4戶店面，預計於2026年第四季正式落成。

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