華為力拚5奈米武器？深圳神秘晶片設備商產品竟以阿里山命名

在美國晶片禁令之下，中國正在建構本土半導體供應鏈。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕港媒披露，位於深圳的中國國有半導體設備製造商新凱來（SiCarrier），將於下週在上海國際半導體展覽會（SEMICON China）首次亮相，這家公司是華為的合作夥伴，2家公司申請先進半導體製造方法專利，盼推進5奈米製程技術，新凱來此次展示的關鍵產品都以名山命名，除了中國峨嵋山、武夷山、普陀山之外，竟然還有台灣的阿里山。

《南華早報》21日報導，新凱來在 2023 年獲得一項使用現有DUV，生產 5 奈米晶片的製程專利後，成為眾人關注焦點。這項突破被視為華為在 2024 年為其 Mate 60 Pro 智慧型手機生產 7 奈米晶片，所使用的技術，但2家公司從未對此事公開發表評論。

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報導稱，新凱來是一家總部位於深圳的中國國有半導體設備製造商，成立於 2021 年，正值華為受到華盛頓更嚴厲的技術制裁之際。為此，新凱來一直保持低調，其官網在「半導體製造」產品標題下，僅列出四種低技術含量的半導體製造設備，「新聞資訊」頁面則是「空白」，官網也沒有提供有關公司所有權或高管的任何訊息。

歷經多年低調後，新凱來（SiCarrier）的產品將於下週在上海國際半導體展覽會首次亮相，新凱來官方微信公眾號本週發布參加3月26日至28日舉辦的Semicon China展會的簡要日程，這是微信公眾號上唯一的推文。

新凱來稱，此此將展示幾款用於半導體製造的關鍵產品，每款產品都使用一座名山命名，包括峨眉山磊晶產品、武夷山蝕刻系統、長白山CVD設備、普陀山PVD設備，還有以台灣阿里山命名的原子層沈積（ALD）設備。

這項消息立即引起中國晶片設備業內人士的關注，因為這是矽凱來首次走出低谷，加入北方科技集團和中微半導體設備等中國本土晶片設備公司的行列，這些公司主要是幫助北京實現半導體自給自足。

新凱來高管計劃在下週四的展覽會上，就「半導體加工設備的機會和挑戰」發表 20 分鐘的演講。中國長江存儲（YMTC）董事長兼中國半導體產業協會理事長陳南翔，以及中國第二大晶片代工廠華虹半導體總裁白鵬，預計也將發表演講。

傳出美商科林研發（Lam Research）和晶片設計軟體供應商 Siemens EDA 等美國公司，也將參與其中。

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