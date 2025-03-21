外資翻臉大賣苦主不是台積電！長榮航遭砍2.4萬張最慘 這檔貨櫃緊跟在後

長榮航遭外資砍2.4萬張，居賣超第1。（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資在週四（20日）結束連17賣後，轉買218.31億元，但今（21日）又翻黑賣超176.85億元，而股價大跌13元的台積電竟不在外資賣超前10大，最大苦主是長榮航，今一口氣大砍2.44萬張，但在投信力挺，大買2.36萬張下，股價不跌反漲，終場逆揚0.23%，收43.8元，成交量放大到4.19萬張。

外資週五主要提款對象不是電子，而是航運類股，除了長榮航遭砍至榜首，緊跟在後則是萬海，亦遭外資大賣2.44萬張，雖然投信與外資對作不買2.35萬張，但萬海股價仍不敵外資與內資殺出，終場大跌2.16%，收86.1元，成交量放大到3.63萬張。

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至於外資週五賣超前10大個股，依序為長榮航（2618）2萬4435張、萬海（2615）2萬4421張、永豐金（2890）1萬5725張、友達（2409）1萬3362張、聯電（2303）1萬3275張、台塑（1301）1萬1166張、南亞（1303）1萬42張、第一金（2892）8484張、南亞科（2408）8259張、臺企銀（2834）7831張。

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