光林智能深入南美 攜手巴西政商界聚焦智慧城市

光林智能總經理金海濤（左起）與巴西聖保羅州議員Sebastião dos Santos Filho、Sud Mennucci市市長José Urbino dos Santos Neto期待藉著台灣科技實力，推動當地智慧城市發展。（光林智能提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕光寶科（2301）子公司光林智能持續聚焦全球智慧城市商機，總經理金海濤今日表示，目前已獲巴西聖保羅州政商代表團參訪、接洽商機，可望共築智慧永續生態圈的戰略起點，透過「示範區共建」、「永續標準接軌」與「數位治理共創」三大主軸，並參考「智慧永續基礎建設」的淨零藍圖，包括智能轉型、低碳永續與環境共融等核心策略，將台灣經驗轉化為巴西城市轉型的助力。

金海濤指出，在科技成為對話基礎的前提之下，台灣與巴西之間在智慧城市、淨零轉型方面存在許多合作的可能性，雙方都期待透過「以人為本」的創新應用，共同推動城市基礎建設的升級。目前已經形成的共識包括以聖保羅州為樞紐，探索智慧交通與節能管理系統的跨域整合潛力，促進技術與需求接軌，打造示範應用聚落。

請繼續往下閱讀...

此外，金海濤提到，光林智能也將攜手巴西政商界共同研擬兼顧熱帶氣候特徵與人文特色的智慧基建技術規範，為南美市場樹立創新典範，也將聚焦、共創數位治理，推動開放式城市治理平台、深化數據應用經驗與市民參與程度。巴西產業界高度關注台灣綠色科技與數位治理模式，未來可透過台巴產業聯盟，共創低碳商機。

關於前來台灣取經，Sud Mennucci市市長José Urbino dos Santos Neto說，台灣將科技應用於地方創生與光污染防治的經驗，為南美中小型城市注入創新思維，期待引進市民參與式永續專案，提升社會大眾的認同。

聖保羅州議員Sebastião dos Santos Filho則強調，台灣整合AI與物聯網推動智慧治理的成果，能為巴西提供高價值的轉型路徑參考。聖保羅州作為南美創新重鎮，期待與台灣深化技術協作，尤其在智慧交通與能源管理的領域。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法