跟隨台積電擴大對美投資 中信銀將設洛杉磯分行

中國信託銀行今日董事會決議，將申請設立美國洛杉磯分行。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國統川普上任後，台積電宣布擴大對美投資，已帶動金融業加快「東進」的腳步。布局美國已30年的中國信託銀行，今日董事會決議，將申請設立美國洛杉磯分行。中信銀目前在美國洛杉磯已設有辦事處，中信金總經理高麗雪表示，辦事處僅可提供諮詢等服務，紐約分行又距離太遠，希望設立洛杉磯分行後，可擴大當地的業務規模。

中信金本周三舉行法人說明會，金控總經理高麗雪針對中信金的海外布局指出，在川普2.0新政下，去全球化趨勢更明顯、全球大企業也將往美國移動，新興國家的准入持續鬆綁，將帶來許多商機，對中信銀而言，原本的海外布局就相對完整，30年前就開始布局美國，於美國東西岸都有據點，未來會持續在美國、東南亞、日本等市場布局據點，有機會在這一波「美國優先」的政策下，掌握相關商機。

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中信銀目前在美國設有紐約分行、洛杉磯辦事處，加上美國中信銀行子行，在美國擁有逾20個據點。針對今日董事會通過，將在洛杉磯設立分行，高麗雪表示，原本的洛杉磯辦事處已設立多年，但僅能提供諮詢等服務，若由紐約分行支援距離又嫌太遠，前幾年就曾規劃升格分行，但因疫情而暫緩，近年政經情勢都有很大的轉變，因此董事會決議重新提出營運計畫書，申請設立洛杉磯分行。

根據日前法說會揭露數據，中國信託銀行的海外獲利已占整體銀行獲利逾3成、超過200億元。包含子行及分行在內，北美區2024年獲利約28.5億元、年成長達14％；日本地區則獲利約28億元、年成長25%。

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