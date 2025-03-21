比黃金更威！這金屬礦物今年以來飆漲27％

川普下令商務部研究是否對銅徵收關稅之後，美國銅價大漲。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普開啟關稅戰，引發全球貿易混亂，銅價20日再創歷史新高，紐約銅價突破每噸 1.1萬美元大關，今年以來大漲27%，比黃金漲幅更猛，金價年初迄今上漲約16%。

綜合外媒報導，川普上個月下令商務部調查該國的銅進口情況，作為徵收關稅的前奏。儘管銅關稅調查結果預計年底出爐，但高盛集團和花旗集團均預計，美國將在年底前對銅徵收25%的進口關稅。

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隨後，美國本土銅價飆升，貿易商爭相將銅提前運往美國以規避潛在關稅，導致全球其他地區供應趨緊。

紐約商品交易所（COMEX）銅期貨價格週四一度突破每噸1.1萬美元大關，盤中觸及1萬1270美元，倫敦金屬交易所（LME）的期銅同日站上1萬美元關口，COMEX銅的溢價持續擴大至接近13%。

數據顯示，COMEX銅價今年以來大漲27%，倫敦LME銅漲幅為14%，兩地價差刺激逾10萬噸銅改道赴美。據彭博消息，托克、嘉能可等大宗商品巨頭正從亞洲調撥貨源。

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