康舒賣掉子公司匯旭電力 揭曉大咖買家「富邦能源」

台灣大哥大總經理林之晨兼任董座的富邦能源，買下康舒子公司匯旭電力。（台灣大提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠康舒（6282）因業務規劃考量，去年5月7日以每單位價格10元，完全處分旗下子公司匯旭電力3萬張股權，總金額3億2658.7萬元，管理層表示，今日與交易相對人富邦能源完成交割，處分利益64.5萬元，剩餘持有股數、金額與持股比例均已歸零。

根據公開資料，匯旭電力2018年由前經濟部「陽光屋頂百萬座計畫南部推動辦公室」主任吳德清設立，2022年6月由康舒入主，並將5萬資本額變更為6億元，2023年6月通過簽訂儲能系統建置專案合約，包含材料設備系統採購及工程承攬等合約，預計稅前總價為10.32億元，交易相對人為泓德能源（6873）。

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泓德能源2023年7月公告承攬匯旭電力「花蓮和平儲能系統第二案」案場統包工程，包括案場建置與所需材料、設備、能源管理系統、申請台電相關作業，同時附帶太陽光電設備建置、施工圖繪製、建造、系統測試、外線施作、工程驗收、報竣暨相關資料準備與保固，合約總稅前價金約20.58億元。

不過，康舒2024年5月7日以「董事會決議處分有價證券」為題，低調公告處分子公司匯旭電力股份有限公司100%股權，然而當時因正值商業洽談階段，並無揭露交易相對人，僅稱對方並非公司關係人，如今買主揭曉，為台灣大哥大（3045）總經理林之晨兼任董座的富邦能源。

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