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出口商哀號！中國總理李強認了「外貿嚴峻」

2025/03/21 20:11

中國國務院總理李強承認「外貿形勢複雜嚴峻」，要求「穩外貿」。（資料照，美聯社）中國國務院總理李強承認「外貿形勢複雜嚴峻」，要求「穩外貿」。（資料照，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美中貿易戰陰霾籠罩下，中國國務院總理李強近日在福建開外貿企業座談會，承認「外貿形勢複雜嚴峻」，要求「穩外貿」。然而，在中國社群平台不時有中國出口商吐苦水，有專家認為，美中角力背景下，北京的「穩外貿」不會有什麼效果。

中國總理李強3月18日至20日在福建視察，並主持召開外貿企業座談會。他在會上表示，當前外貿形勢複雜嚴峻，並要求做好穩外貿工作。

美中貿易戰白熱化，外資持續撤離中國。中國商務部數據顯示，2025年1至2月，實際使用外資金額為1712.1億元人民幣（約新台幣7740億元），年增率下降20.4%。而在2024年中國實際使用外資金額8260億元（約新台幣3.73兆元），年增率下降27.1%，已是2016年以來的最低水平。

在今年美國兩度加關稅之後，中國出口商陷入困境。外媒指出，一名工廠老闆拍影片講述最近的接單情況，坦言「我們是代工廠，一直做美國客人的訂單。今年因為關稅的問題，之前每個月出貨兩萬件，現在直接就停止。因為之前加了10%（關稅），客人說要觀望，先把手上的貨全部暫停下來，不做。做好的貨也先放在工廠，等待他們通知。客人沒有說不出貨，只是說要減價，（美國新增加的）10%關稅，要怎麼來分攤？現在還在跟他們談判。」

這位老闆苦嘆，現在工廠都沒事做了，不知道後面的情況到底朝什麼方向發展，都在靜觀其變，不知道能不能經得起等這麼久，如果沒出貨就拿不到錢，工人的工資、工廠的費用都是開銷，就看還能維持多久。

中國外貿重鎮義烏，號稱能和世界上兩百多個國家和地區做生意，養活許多打工者，現在情況不同了。一名中國網友表示，今年義烏人越來越少，本來農曆年後是返回義烏的高峰期。今年也有很多房子租不出去，路上冷清不少，比較火熱的職業就是代駕、滴滴、外賣小哥，工資少得可憐，月薪4000塊錢（約新台幣1.8萬元），扣掉房租和水電，還剩多少？「在義烏，你們說還有機會嗎？」

一名網友上個月亦稱，「工廠接了大量的外貿訂單，明天開始也準備把工廠搬到越南去了，會把一些生產線遷移到越南」。他說，現在國內的外貿關稅越來越高，有很多的工廠老闆已經在越南設廠。

為了吸引外商投資，中國當局近日宣布開放部分經濟政策，還將在北京釣魚台國賓館舉行「發展高層論壇年會」，並頻繁接見外企高管。不過，有經濟學者認為，中國很難扭轉目前外資斷崖式衰退的趨勢。

美國經濟學者黃大衛日前表示，美中現在的矛盾已經不是簡單的經貿關係，更多是政治角力，是由於意識形態和社會經濟制度不同造成的矛盾，簡單的經濟政策沒辦法扭轉目前的情況。

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