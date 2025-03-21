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Costco熱賣商品也有盲點！「6款產品」最常被會員投訴

2025/03/21 18:48

美國知名理財網站《GOBankingRates》整理6款顧客投訴最多的Costco產品。（資料照，歐新社）美國知名理財網站《GOBankingRates》整理6款顧客投訴最多的Costco產品。（資料照，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以豐富又實惠的商品吸引許多會員加入，不乏有些產品讓顧客不滿意。有些產品經常在論壇網站Reddit上引發投訴討論，這些投訴並不全是關於產品本身，還包括包裝、價格，甚至是發霉問題，美國知名理財網站《GOBankingRates》整理以下6款顧客投訴最多的Costco產品。

1.科克蘭牛奶（Kirkland Signature Milk）。消費分析師表示，Costco的Kirkland Signature品牌牛奶有一種獨特的投訴問題，「牛奶本身沒問題，但顧客對必須購買方形容器的設計感到非常不滿」，分析師指出，這種形狀據說是為了讓牛奶更容易運輸，成本更便宜又環保，但使用過這些容器的顧客提到，這些容器容易在倒牛奶時導致灑出。

2.科克蘭冷凍雞肉捲（Kirkland Signature Chicken Bakes）。Costco的會員們一致認為，購買店內製作的雞肉捲，比買冷凍即食雞肉捲好多了。有多位會員在Reddit上抱怨，冷凍雞肉捲是Costco最差的Kirkland Signature產品之一，顯然，冷凍版的味道遠不如現做的。

3.Chomps牛肉乾（Chomps Beef Sticks）。Chomps牛肉乾是草飼牛肉製成的高蛋白健康零食，雖然這不是Costco專有品牌，但分析師表示，Costco的Reddit中有好幾位用戶反映，在他們的包裝裡，至少會發現一根牛肉條看起來像是因為發霉變成了綠色，這樣的產品必須丟掉。

4.新鮮農產品（Fresh Produce）。在Costco的討論板上，顧客分享了他們購買新鮮農產品時遇到的問題，發現購買來反而不划算，因為其中需要避免的項目包括草莓、黃瓜和酪梨，顧客抱怨這些產品很容易變質。

5.科克蘭洗碗機專用洗碗錠（Kirkland Signature Dishwasher Detergent）。儘管其擁有大量忠實用戶，但根據產品評論平台ShoppingFoodie的執行長Jamie Penney所說，它也經常遭到投訴，許多顧客抱怨這款洗潔錠無法確實溶解，留下的殘留物使得餐具看起來很髒。也有顧客反映這款洗碗錠會讓他們感到不適或引起皮膚瘙癢。

6.科克蘭白煮蛋（Kirkland Hard Boiled Eggs）。有報導指出，超過400位Reddit用戶投訴這款產品，稱其味道「相當糟糕」以及「有奇怪的塑膠味」。

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