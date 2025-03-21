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遠東新聚焦美州需求 德州聚酯廠投資額逾3億元

2025/03/21 18:24

遠東新指出，由於美洲地區存在相當程度的聚酯產品需求，德州投資案有利於避開貿易障礙、就近服務市場。（記者方韋傑攝）遠東新指出，由於美洲地區存在相當程度的聚酯產品需求，德州投資案有利於避開貿易障礙、就近服務市場。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織廠遠東新世紀（1402）因應全球區域製造佈局，同時應對美國總統川普關稅政策，子公司遠東投資從去年7月17日以來已向德州聚酯產線累積增資逾3億元，持續鎖定美國內需市場需求，由於金額達到法定重訊說明標準，因此今日依法例行召開重大訊息說明記者會。

遠東新指出，旗下遠東投資在2018年3月21日攜手泰國Indoram、墨西哥Alpek共兩家企業，透過美國破產法院程序共同標得美國M&G USA 企業位在德州聖體市興建中的純對苯二甲酸（PTA，年產能130萬噸）、聚酯（PET，年產能110萬噸）一貫廠，3家公司各持股三分之一。

遠東新當時出資3.75億美元（約新台幣123.79億元），佔合資比重33.3%，依照合作計畫，遠東投資將陸續依工程進度視需求分批增資，並依台灣法律規定於1年內累積現金增資額度達3億元以上，即代子公司進行重大訊息公告，目前累計金額為988萬8581美元（約新台幣3億2645萬元）。

遠東新指出，由於美洲地區存在相當程度的聚酯產品需求，德州投資案有利於避開貿易障礙、就近服務市場，且從原料面角度來看，美墨皆有豐富的石化供應鏈，發展所需的能源也相對低廉，加上新的產能採用先進製程，大幅提升營運效率，未來貢獻可期。

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