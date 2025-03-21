安防產業正向 晶睿推進產能佈局搶非中商機

晶睿今日舉辦線上法說會。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台達電旗下安控大廠晶睿（3454）總經理廖禎祺今日表示，晶睿今年的代工、品牌事業都持續聚焦雲端、AI需求，安防產業今年正面，美中貿易戰再次升溫，對「非中國品牌」是一大利多，除越南廠外，也新增泰國廠，持續強化核心競爭力。

因需求走弱，晶睿去（2024）年營運壓抑，稅後淨利2.96億元、年減近4成，每股稅後盈餘（EPS）3.42元，每股並將配發2.3元現金股利，配發率約67%。不過晶睿表示，去年第四季表現提升，反映在AI與雲端趨勢所推出創新產品與服務的成效。

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展望今年，廖禎祺指出，今年各國政策不斷出台、國際變數較多，晶睿持續強化核心競爭力，專注AI、雲端基礎研發，加強海外與智慧製造佈局，應對變局，目前看訂單能見度已經比去年明朗；毛利率表現也有望因海外佈局推進而提升。

針對產能佈局，廖禎祺則說明，晶睿越南產線已經佔產能20%，第一季也新增泰國廠區、全年將佔總產能20%，儘管客戶可能有在美設廠需求，不過晶睿主要仍是在台灣、東南亞生產，已經能滿足客戶需求。

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