晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

安防產業正向 晶睿推進產能佈局搶非中商機

2025/03/21 18:16

晶睿今日舉辦線上法說會。（業者提供）晶睿今日舉辦線上法說會。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台達電旗下安控大廠晶睿（3454）總經理廖禎祺今日表示，晶睿今年的代工、品牌事業都持續聚焦雲端、AI需求，安防產業今年正面，美中貿易戰再次升溫，對「非中國品牌」是一大利多，除越南廠外，也新增泰國廠，持續強化核心競爭力。

因需求走弱，晶睿去（2024）年營運壓抑，稅後淨利2.96億元、年減近4成，每股稅後盈餘（EPS）3.42元，每股並將配發2.3元現金股利，配發率約67%。不過晶睿表示，去年第四季表現提升，反映在AI與雲端趨勢所推出創新產品與服務的成效。

展望今年，廖禎祺指出，今年各國政策不斷出台、國際變數較多，晶睿持續強化核心競爭力，專注AI、雲端基礎研發，加強海外與智慧製造佈局，應對變局，目前看訂單能見度已經比去年明朗；毛利率表現也有望因海外佈局推進而提升。

針對產能佈局，廖禎祺則說明，晶睿越南產線已經佔產能20%，第一季也新增泰國廠區、全年將佔總產能20%，儘管客戶可能有在美設廠需求，不過晶睿主要仍是在台灣、東南亞生產，已經能滿足客戶需求。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財