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英特爾巨震！新CEO陳立武上任2天 18A研發老將不幹了

2025/03/21 19:20

英特爾宣布，副總裁凱勒赫（Ann Kelleher）將在今年底退休。（路透）英特爾宣布，副總裁凱勒赫（Ann Kelleher）將在今年底退休。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《OregonLive》報導，英特爾新執行長陳立武3月18日正式上任後，帶領英特爾技術開發的副總裁凱勒赫（Ann Kelleher）隨即在20日宣布將於今年底退休，引發公司製造部門重大調整。

報導指出，英特爾副總裁凱勒赫是一名工程師，在英特爾待了29 年，曾是英特爾的技術開發總經理，負責重振公司曾經擁有的技術領先地位，也是俄勒岡州生產研發據點的高管之一。

在新任執行長陳立武正式上任兩天後，凱勒赫宣佈離職。英特爾20日表示，她將在今年晚些時候退休，並給她一個新頭銜，擔任英特爾代工廠的「戰略顧問」。

英特爾去年聘請美光前高管 Naga Chandrasekaran，負責管理英特爾工廠運營，他將接替凱勒赫在技術開發工作，並擔任英特爾代工廠的首席技術和營運長。

報導稱，去年秋天，英特爾宣布已選定凱勒赫的「長期」繼任者沙里亞里（Navid Shahriari），但並未透露她何時退休。週四（20日），英特爾任命沙里亞里為一個新組織的執行副總裁，該組織將協調其工廠的各種製造活動。

報導認為，這對英特爾來說是一個關鍵時刻，該公司正準備在今年發布一款新款AI處理器，希望縮小與競爭對手台積電之間的技術差距。凱勒赫在該公司的俄勒岡州（Oregon）科技重鎮Hillsboro研發中心負責這款新型晶片的開發，英特爾稱之為18A（對標台積電2奈米製程）。

英特爾在一份書面聲明中表示，「我們擁有一支強大的代工領導團隊，而且英特爾18A 項目在我們的首款產品發布和外部客戶流片之前進展順利，因此這是一次精心策劃的過渡，我們將繼續推進代工業務，為客戶提供更好的服務」。

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