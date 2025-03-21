彥臣眼科保健品日本上架 與日本旭川醫大臨床試驗攜手合作

彥臣生技首度插旗日本通路，並結盟日本旭川醫大拚眼藥商機。圖右為彥臣董事長黃中洋，圖左為旭川醫科大學眼科部主任長岡泰司。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃專注於眼科新藥暨眼科保健品的彥臣生技（4732）今日宣布結盟日本國立旭川醫科大學，彥臣旗下眼癌新藥將在旭川進行臨床試驗，而旭川研發的眼科新藥，將委由彥臣在台灣尋找共同開發與生產其發明奈米點眼新藥的廠商，以及未來在台灣進行人體試驗規劃。

此外，彥臣開發的保健品PPLs®台灣綠蜂膠及護眼保健品也委由日本經銷商，在當地上架，彥臣董事長黃中洋表示，彥臣研發的PPLs®系列產品的日本版「視佑全」已出口日本，目前有約400家眼科診所與數家連鎖醫藥品供應商合作，預計實體通路共有約1500個銷售點。黃中洋表示，日本是全球第二大保健品市場，人口是台灣的6倍，希望未來能達到台灣的相似的市場占有比率，為彥臣挹注業績，更可帶來長期的紅利。

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今日旭川醫科大學眼科部主任長岡泰司特別來台灣發表由其研發的奈米點眼藥FenoNano，黃中洋表示，長岡泰司擁有30年眼科臨床與研究經驗，發表超過127件論文及出版品，並擔任多家國際科學期刊審查委員，是國際著名的眼藥研究專家。他擁有獨自發明的新技術以及儀器能縮短新藥研發試驗時間，因此本次結盟首發合作案由長岡教授實驗室進行眼科新藥及保健品等的動物試驗和人體臨床試驗。

目前彥臣生技已在美、澳、歐、亞等多國佈局多項專利，同時在研發上陸續有新標的物，壯大產品線。子公司御華生醫更取得具技術突破的微小RNA （microRNA） 的研發平台。

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