存金成風潮！買黃金記得拿統一發票 免稅發票也可兌獎

高雄國稅局提醒，消費者買黃金記得索取發票，免稅及應稅發票均可兌獎。 （彭博資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕近年黃金價格飆漲，國人購買小金飾除有裝飾效果，也可做為小額投資；根據「營業稅法」規定，金條、金塊、金片、金幣及純金的金飾或飾金免徵營業稅，但加工費不在此限，因此銀樓銷售金飾時應依「統一發票使用辦法」規定分別開立應稅、免稅統一發票。財政部高雄國稅局提醒，消費者買黃金記得索取發票，免稅及應稅發票均可兌獎。

舉例說明，A君於甲銀樓購買金項鍊，依購買當日牌價計算黃金價值9萬6192元、加工費5000元；因此，甲銀樓應依規定分別開立免稅統一發票9萬6192元及應稅統一發票5000元給A君。

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高雄國稅局提醒，銀樓業者常以為黃金免稅而未開立免稅統一發票，同時也漏開加工費的應稅統一發票，違反「營業稅法」及「稅捐稽徵機關管理營利事業會計帳簿憑證辦法」規定，依規定應補稅處罰。請營業人應按金飾實際出售價格分別開立應稅、免稅統一發票交付買受人，以免受罰。另，請消費者購買純金金飾時，記得向店家索取統一發票，不論免稅或應稅發票，均可以兌獎，可以增加統一發票中獎機會。

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