出口商拋匯，台幣貶轉升重返32字頭。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電領跌，台股今日再度收黑，新台幣兌美元匯率則持續在33元附近震盪，惟午後出口商拋匯大軍進場，台幣匯價由貶轉升，最後收在32.988元、小升1.9分，成交量放大到19.435億美元。

台股今天跌168.16點，收在22209.1點，三大法人合計賣超183.42億元。其中，外資再賣超176.84億元。

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外資熱錢持續匯出，台幣盤中最低仍來到33.054元，不過接近月底，加上台幣在33元附近徘徊，央行不時調節，部分出口商達設定目標價也進場拋匯，使台幣午後貶勢大舉收斂，並一舉由貶轉升，重返32字頭。

匯銀主管認為，國際經濟局勢因川普關稅政策反覆，現在又放出所謂「the dirty 15」骯髒15國，市場資金持續撤離風險性資產，美股跌勢未止，台灣科技股受到美國連動持續修正下，外資熱錢匯出，台幣很難有表現，但因美元也強不到哪裡去，預期短線上台幣應該還是在33元附近整理。

根據央行統計，美元指數今日反彈0.34%、日圓重挫0.48%、人民幣貶0.13%、新幣貶0.13%，台幣升0.06%、韓元升0.14%，近日亞幣經常各走各路，方向並不一致。

本週台幣貶值3.4分或0.1%，匯價連續4周收黑。

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