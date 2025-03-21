建AI晶片高精密探針生產基地 華美晶砸3.5億擴大投資台灣

投資臺灣事務所今（21）日召開「歡迎臺商回臺投資行動方案」聯審會議，通過「華美晶科技」投資3.5億元擴大投資臺灣。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕投資臺灣事務所今（21）日召開「歡迎臺商回臺投資行動方案」聯審會議，通過「華美晶科技」投資3.5億元擴大投資臺灣；目前還有4業者排隊待審。

經濟部指出，華美晶科技由台展集團創立，專注於真空電漿製程的潤滑合金鍍層技術，隨著AI應用市場一片榮景，公司決策以高精密探針與特殊金屬鍍層晶片作為核心發展方向。

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為響應全球AI晶片市場需求激增與歐盟RoHS環保政策，華美晶科技已與封測供應鏈簽訂探針共同開發合約，並成功開發特殊金屬鍍層晶片，使其封裝後符合歐盟RoHS完全無鉛環保標準。

華美晶科技將投資3.5億元於臺北市內湖區，在既有廠房建置高精密探針與特殊金屬鍍層晶片生產線。廠區導入全自動化智慧製造系統，包括物聯網數據分析、AI優化製程管理系統等，以維持產品高品質水準與生產效率。此外，亦建置太陽能發電系統並使用高效節能設備，全面提升廠區綠能效率實踐，環保永續經營理念。

目前「投資臺灣三大方案」已吸引1674家企業超過2兆5351億元投資，創造16萬1065個本國就業機會，包括334家臺商返臺投資約1兆3656億元，帶來9萬1542個就業機會，後續尚有4家企業排隊待審。

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