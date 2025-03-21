高雄以493億拿下去年全國招商王 今年上半年還有528億

高雄以493億拿下去年全國招商王。（高雄市財政局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕財政部昨（20日）公布113年民間投資公共建設案件131件，總金額1588億元，高雄市政府以簽約金493億元成為招商王；對此，高市府今天（21日）表示，113年招商17案，除已完成簽約10案，另7案將於今年上半年完成簽約，民間投資金額預估可達528億元。

財政部昨天公布113年促參招商成果，高雄市政府以簽約10件、金額493億元，榮登全國招商王；台北市則以簽約金額200億元居次、新北市174億元排名第3。

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對此，高雄市副市長林欽榮今天表示，陳其邁市長上任以來，加速產業轉型，引進台積電興建先進晶圓製程產線，打造完整的科技產業生態系，成功吸引民間企業大力投資高雄。

林欽榮說明，高雄市113年成功招商案件共17案，除已完成簽約10案、經財政部認列民間投資金額493億元外，另「高雄捷運橘線O10站聯合開發案」等7案，將於今年上半年完成簽約，民投金額預估可達528億元，合計113年全年成功招商突破千億，是高雄市歷年來促參招商績效最好的一年。

高雄市財政局長陳勇勝指出，市府目前公告中還有「高雄市AI智能高效焚化爐BOT案」等3案，預估民間投資金額近200億元；另規劃中促參案件尚有17案，民間投資金額預估逾600億元，將陸續於今年第2、3季公告招商。

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