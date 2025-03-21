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通縮引發價格戰 中國去年300萬家餐廳倒閉

2025/03/21 17:25

通縮環境下，中國去年近300萬家餐廳倒閉。（美聯社資料照）通縮環境下，中國去年近300萬家餐廳倒閉。（美聯社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕擴大內需是中國政府今年施政首要，以降低美國關稅戰衝擊，然而上月中國消費者通膨創2024年1月以來最快降速，加劇通縮螺旋的疑慮。企業註冊數據企查查也顯示，去年中國倒閉的餐飲公司近300萬家，已創空前紀錄。

路透報導，北京近郊一間破舊的倉庫，商人安大為查看一排排待售的大型冰箱、商用烤箱與工業爐灶等。38歲的他說，「對一般人而言，開餐廳幾乎失敗收場」。

報導說，每台二手廚具背後都是一則餐廳失敗的故事，這些餐廳老闆將畢生積蓄押注在疫後經濟的V型復甦，但隨著中國經濟放緩，看到的唯有消費者降低支出，這引發削價競爭，導致1杯咖啡9.9元人民幣（45元台幣）、4人套餐99元人民幣（450元台幣）的低價大行其道。

去年安大為與其團隊每月拆卸200家餐廳廚具，較前1年增加逾270%。他說，「像北京、上海、廣州與深圳等一線城市，每月關閉的餐廳超過10%，有時甚至超過15%」。

北京奧林匹克公園附近1個空蕩蕩的商場，1家連鎖麵包店經理抱怨每月5萬人民幣（22.8萬台幣）的月租以及低客流量，導致該店開張14個月後倒閉。

他說，「隔壁商店銷售類似產品，雖然口味沒那麼好，但便宜10元（45.5元台幣），一般人都買便宜產品，因為人們就是沒錢了，如果他們有錢，也不願像以前那樣花錢，因為錢太難賺了」。

分析師說，中國餐廳平均壽命僅500天，北京甚至低到1年，數據顯示，去年上半年，北京餐廳淨利潤暴跌88%。食品業分析師朱丹鵬（音譯）說，「中價位餐廳較容易倒閉，因為它們的成本效益不高」，他意指1人要價100至120人民幣（455至911元台幣）的餐廳。

安大為指出，價格割喉戰以及為吸引顧客而不斷變換菜單，使許多餐廳難以為繼。他補充，許多餐廳被迫削價至每位顧客70元至80元人民幣（320至365元台幣）。

去年許多餐廳倒閉，導致中國餐飲業營收成長從2023年的20.4%大幅放緩至微不足道的5.3%。活下來的餐廳不得不大幅削減利潤，以維持經營。安大為將餐飲業的價格佔追溯至2023年，當時因房地產、補教、金融與科技業大規模裁員，導致大批人湧入餐飲業。

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