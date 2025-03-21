東典新任董事長孫正強:布局光學感測、半導體光學、網通

東典光電今董事會一致通過由孫正強（圖左）當選新任董事長，圖右為總經理蘇立群。（東典提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊濾鏡廠東典光電科技（6588）今（21）日召開2025年第一次股東臨時會，會中進行董事及獨立董事全面改選，股東會結束後旋即召開董事會推選董事長，一致通過由孫正強當選董事長，總經理由蘇立群續任。

孫正強表示，新的東典光電將會在現有光通訊鍍膜技術的基礎上，更積極開展光學感測，半導體光學、網通、光電整合、光電化學材料以及資訊安全等產業佈局，期待多元技術的投資開發，帶領公司營運開啟新的契機。

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東典2024年7月取得無線通訊公司--麥樂斯科技過半股權，跨足新科技領域，麥樂斯主要業務為路由器、物聯網（IOT）等無線通訊產品；因此，雖然全球光通訊鍍膜產業於去年受到設備商庫存消化，與乙太網路營運商控制資本支出逆風影響，東典光電去年合併營收1.36億元，年增率25.32%。

東典出，過往公司以宜蘭為發展基地，但隨著科技內涵的多元化，以及公司將開展新的產業佈局，未來將積極往台灣西部科技走廊發展，除建立自有研發基地外，並將密切與台灣的頂尖大學、研究中心共同合作開發各項光通訊技術與光學應用服務及其相關產品。

東典指出，隨AI快速普及，大量推升高度運算及高速傳輸需求，將加速雲端市場伺服器更新，加上矽光子科技成熟度益高，可望進一步帶動光通訊元件需求，東典光電作為全球光通訊濾鏡的主要供應商之一，可望受惠；而在光學感測，半導體光學與網通產業的發展，以及多元技術與產業佈局的投資開發上，今年起也可望陸續開花結果，期能在最短的時間重回成長軌道。

孫正強曾任中華開發投資部與資產管理公司經理，過往完成包含易通展、沛波、久陽、凱勝、御嵿等多家企業整併與後續經營，目前經營領域橫跨環保綠能、電子組件、餐飲觀光、網路通訊等多項產業，企業整併與經營資歷豐富。

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