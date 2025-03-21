台灣首當其衝？川普對等關稅將生效 「2大產業」恐重傷

美國總統川普放話自4月2日起徵收對等關稅。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府將在4月2日實施對等關稅政策，荷蘭國際集團（ING）分析指出美國的「2025 年計畫」（Project 2025）對全球貿易的潛在影響，除了美國將大幅提高關稅之外，還因為「非關稅壁壘」被視為貿易赤字的主要原因，未來幾年進口關稅還會持續提高。印度、台灣、越南、泰國、中國和歐盟等經濟體恐首當其衝，2產業是重點領域。

ING指出，美國保守派智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）於2023年4月發表的「2025計畫」政治倡議，為對等關稅政策提供藍圖。該計畫在貿易章節提到2個挑戰，一是世界貿易組織的「最惠國待遇」規則，以及來自中國的經濟侵略，導致美國巨大的貿易逆差，使美國成為「不公平、不平衡和非互惠貿易的受害者」。

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ING分析，4月2日將處於危險之中的國家，「2025計畫」提到了中國、印度、歐盟、泰國、台灣、越南、日本和馬來西亞。在非關稅壁壘方面，日本名列前茅。這些國家不是對美國擁有大量貿易順差（歐盟），就是平均關稅稅率差異很大（印度），或者兩者兼而有之，就像中國。

在產業方面，「2025計畫」特別強調汽車產業，其中歐盟、中國、巴西、印尼和埃及備受關注。農業則是關稅議程的另一個重點領域，其中特別提及馬來西亞提高稻米關稅和歐盟對牛奶的保護措施。

儘管美方可能透過談判促使貿易夥伴降低關稅，但似乎更傾向以「對等關稅」為核心，因為這將讓貿易逆差總體上略有減少。

ING指出，儘管川普聲稱他沒有閱讀過該「2025計畫」，但在他上任總統任期幾週裡，行動與計畫中的建議非常一致，顯示該計劃對川普2.0政策的影響巨大。

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