晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台灣首當其衝？川普對等關稅將生效 「2大產業」恐重傷

2025/03/21 17:52

美國總統川普放話自4月2日起徵收對等關稅。（資料照，路透）美國總統川普放話自4月2日起徵收對等關稅。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府將在4月2日實施對等關稅政策，荷蘭國際集團（ING）分析指出美國的「2025 年計畫」（Project 2025）對全球貿易的潛在影響，除了美國將大幅提高關稅之外，還因為「非關稅壁壘」被視為貿易赤字的主要原因，未來幾年進口關稅還會持續提高。印度、台灣、越南、泰國、中國和歐盟等經濟體恐首當其衝，2產業是重點領域。

ING指出，美國保守派智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）於2023年4月發表的「2025計畫」政治倡議，為對等關稅政策提供藍圖。該計畫在貿易章節提到2個挑戰，一是世界貿易組織的「最惠國待遇」規則，以及來自中國的經濟侵略，導致美國巨大的貿易逆差，使美國成為「不公平、不平衡和非互惠貿易的受害者」。

ING分析，4月2日將處於危險之中的國家，「2025計畫」提到了中國、印度、歐盟、泰國、台灣、越南、日本和馬來西亞。在非關稅壁壘方面，日本名列前茅。這些國家不是對美國擁有大量貿易順差（歐盟），就是平均關稅稅率差異很大（印度），或者兩者兼而有之，就像中國。

在產業方面，「2025計畫」特別強調汽車產業，其中歐盟、中國、巴西、印尼和埃及備受關注。農業則是關稅議程的另一個重點領域，其中特別提及馬來西亞提高稻米關稅和歐盟對牛奶的保護措施。

儘管美方可能透過談判促使貿易夥伴降低關稅，但似乎更傾向以「對等關稅」為核心，因為這將讓貿易逆差總體上略有減少。

ING指出，儘管川普聲稱他沒有閱讀過該「2025計畫」，但在他上任總統任期幾週裡，行動與計畫中的建議非常一致，顯示該計劃對川普2.0政策的影響巨大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財