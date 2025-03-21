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聚奕投資進駐 凌巨股東臨時會增選兩席董事

2025/03/21 16:32

凌巨今日召開股東臨時會，增選第10屆董事兩席。（凌巨提供）凌巨今日召開股東臨時會，增選第10屆董事兩席。（凌巨提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕日商凸板結束在中小尺吋液晶面板生產，將於今年分兩階段轉讓手中53.1%凌巨（8105）股權予聚奕投資。因應股權結構變化，凌巨今日召開股東臨時會，增選第10屆董事兩席，由聚奕推派的現任總經理杉本克己和禾果投資董事長呂昕晨當選。

股臨會順利增選兩位新任董事後，董事長田村隆幸表示，兩位新增董事將為公司帶來新的事業展望。而從聚奕推派的新任董事人選來看，新的投資人也以穩定公司經營為優先考量。

凌巨強調凸版未來不再生產中小尺寸液晶面板，改採向凌巨採購、持續進行販售，將挹注凌巨的業績。亦即凸板未來與台灣凌巨將轉為合作關係。

凌巨表示，第一季為傳統淡季，將持續針對新案進行開發，在三大產品線中，佔凌巨營收比重約3成的工控，今年成長力道有望加大，而消費性電子產品有持續回溫的跡象，尤其是拍立得在年輕市場重新翻紅，以及企業返回辦公室後對印表機需求增加，都對凌巨營運有所助益。不過車載受到大環境、政策影響變數較多，整體來看今年展望樂觀。

在新技術OTFT（有機薄膜電晶體）上，除目前已經出貨的冷錢包之外，客戶也持續開發新應用，包括智慧穿戴與醫療，總經理杉本克己先前表示，OTFT去年春天正式量產後，迄今狀況非常順利，凌巨將會加速佈局，希望今年有更多新產品上市，為營運帶來貢獻。

至於美國總統川普上任後祭出關稅政策，讓全球科技產業都在觀望，凌巨產品大多數屬於高度客製化，且主要是中間財，並非後段整機組裝，研判受到關稅議題影響不大，凌巨表示，會持續關注政策走向，並與客戶保持密切聯繫。

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