週五（21日）加權指數跌168.16點，收2萬2209.10點。（資料照）

1.台股週五（21日）小幅開低，開盤下跌14.88點，以2萬2362.38點開出，走勢開低走低，盤中失守年線，終場下跌168.16點，收2萬2209.10點。

2.護國神山台積電（2330）2奈米製程正在台灣南北進行大投資擴產，業界人士透露，台積電預計3月31日上午舉行2奈米廠擴產典禮，藉以展現根留台灣的行動力，也代表領先全球的2奈米進入新里程碑。

請繼續往下閱讀...

3.近年黃金價格飆漲，國人購買小金飾除有裝飾效果，也可做為小額投資；根據「營業稅法」規定，金條、金塊、金片、金幣及純金的金飾或飾金免徵營業稅，但加工費不在此限，因此銀樓銷售金飾時應依「統一發票使用辦法」規定分別開立應稅、免稅統一發票。財政部高雄國稅局提醒，消費者買黃金記得索取發票，免稅及應稅發票均可兌獎。

4.外界關切水價31年未調整，台水董事長李嘉榮21日表示，台水財務來自水費收入，「水價若沒有調整，會有很多問題」，盼能夠合理化，預計3月底向經濟部提交檢討方案，但並非調漲方案；經濟部次長賴建信也強調，「現在沒有水價調漲方案」，會客觀審視台水的財務狀況。

5.加油族等等!雖國際油價上漲，中油公司啟動平穩機制吸收，下週國內汽油預估每公升調降0.2元。

6.運價指數連10跌！最新一期上海集裝箱出口運價指數SCFI 為1292.75點，週跌26.59點，週跌幅縮小到2.01%，四大主要航線都下跌。

7.三大法人週五（21日）賣超183.42億元，不過，投信則站在買方，買超26.21億元，雖投信挺台股，但擁有逾18萬股民的台化卻成為俎上肉，遭倒貨逾5萬張居賣超第1，在投信瘋狂殺出，雖然外資力挺買超3.66萬張，但股價不敵內資大賣，股價開低走低，摜破29元關卡，終場下挫2.88%，收28.65元，失守月線，成交量更暴出7.74萬張巨量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法