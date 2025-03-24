晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股今日重點

2025/03/24 06:40

週五（21日）加權指數跌168.16點，收2萬2209.10點。（資料照）週五（21日）加權指數跌168.16點，收2萬2209.10點。（資料照）

1.台股週五（21日）小幅開低，開盤下跌14.88點，以2萬2362.38點開出，走勢開低走低，盤中失守年線，終場下跌168.16點，收2萬2209.10點。

2.護國神山台積電（2330）2奈米製程正在台灣南北進行大投資擴產，業界人士透露，台積電預計3月31日上午舉行2奈米廠擴產典禮，藉以展現根留台灣的行動力，也代表領先全球的2奈米進入新里程碑。

3.近年黃金價格飆漲，國人購買小金飾除有裝飾效果，也可做為小額投資；根據「營業稅法」規定，金條、金塊、金片、金幣及純金的金飾或飾金免徵營業稅，但加工費不在此限，因此銀樓銷售金飾時應依「統一發票使用辦法」規定分別開立應稅、免稅統一發票。財政部高雄國稅局提醒，消費者買黃金記得索取發票，免稅及應稅發票均可兌獎。

4.外界關切水價31年未調整，台水董事長李嘉榮21日表示，台水財務來自水費收入，「水價若沒有調整，會有很多問題」，盼能夠合理化，預計3月底向經濟部提交檢討方案，但並非調漲方案；經濟部次長賴建信也強調，「現在沒有水價調漲方案」，會客觀審視台水的財務狀況。

5.加油族等等!雖國際油價上漲，中油公司啟動平穩機制吸收，下週國內汽油預估每公升調降0.2元。

6.運價指數連10跌！最新一期上海集裝箱出口運價指數SCFI 為1292.75點，週跌26.59點，週跌幅縮小到2.01%，四大主要航線都下跌。

7.三大法人週五（21日）賣超183.42億元，不過，投信則站在買方，買超26.21億元，雖投信挺台股，但擁有逾18萬股民的台化卻成為俎上肉，遭倒貨逾5萬張居賣超第1，在投信瘋狂殺出，雖然外資力挺買超3.66萬張，但股價不敵內資大賣，股價開低走低，摜破29元關卡，終場下挫2.88%，收28.65元，失守月線，成交量更暴出7.74萬張巨量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財