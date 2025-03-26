LTN經濟通》李嘉誠港口 義大利神秘家族接手

李嘉誠家族日前宣佈出售包含巴拿馬運河2港口在內，總共23個國家、43個港口，引發關注。（路透資料照）

李嘉誠全球43座港口真正接手者

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠先前出售手中23個國家、共計43個港口，由美商貝萊德（BlackRock）牽頭的財團接手，但外媒隨後揭露，事實上背後真正的買家是義大利的阿彭特（Aponte）家族。

李嘉誠旗下的長江和記實業在3月初發佈公告，宣佈向BlackRock-TiL財團出售和記港口持有的80％資產。這個財團背後為貝萊德、全球基礎建設合夥公司（Global Infrastructure Partners）及碼頭投資有限公司（Terminal Investment Limited，TiL）合資，值得關注的是TiL背後的母公司為歐洲航運巨頭地中海航運（MSC）。

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總部位於瑞士的MSC為全球最大航運商，MSC的運力在全球佔比約20％，同時也是和記港口的主要客戶。而MSC的創辦人義大利阿彭特家族和李嘉誠家族是世交，在這樣的背景下，推動了這次長和集團賣港口的交易。

詹路易吉．阿彭特在1970年與妻子一起成立地中海航運（MSC），至今發展成全球最大航運商。（法新社資料照）

MSC擁有全球最大的貨櫃船隊 疫情大發利市

阿彭特家族創辦人詹路易吉．阿彭特（Gianluigi Aponte）是船長出身，1970年代與妻子拉斐拉．阿彭特（Rafaela Aponte）在義大利成立地中海航運（MSC），多年的發展下，MSC拓展至多個領域，包括豪華郵輪、內陸物流和港口營運。

根據《富比世》數據，詹路易吉的身家達379億美元（約新台幣1.25兆元），在全球富豪排行榜當中位居第44名。值得注意的是MSC並未上市，詹路易吉和妻子拉斐拉各自握有50％的股權，集團從未公佈財報，阿彭特家族成員也都相當低調，平時鮮少接受採訪。

瑞士媒體過去曾指出，MSC擁有全球最大的貨櫃船隊，掌握這家公司的阿彭特家族財富預估高達1000億美元（約新台幣3.3兆元）。若是只看資產價值，光是公司船隊價值就超過400億美元（約新台幣1.32兆元）。不考慮家族持有的股票、房地產或現金資產，1000億美元的身家就足以讓阿彭特家族穩居瑞士最富有的家族，財富是其他家族的3倍之多。

瑞士媒體《晨報》分析，2020年，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）席捲全球，一些航運公司擔心全球貿易會崩潰，因此將部份船隊擱置，但事實卻與預期截然相反。被困在家中的西方人開始在網路瘋狂購物，導致運費飆升，而MSC的巨型貨輪可以將貨物載往世界各地，因此受益匪淺。

知情人士透露，在疫情期間，MSC賺的錢比過去10年還多。《晨報》報導也提到，2021年該公司的碳排放量高達3400萬噸，相當於「整個瑞士的碳排放量」。

巴拿馬運河港口經營權受到美方的關注下，傳李嘉誠（左）親自出面，與長子李澤鉅（右）一同促成長和集團賣港口的行動。（彭博資料照）

李嘉誠與MSC家族是世交

美國總統川普（Donald Trump）上任後，直言巴拿馬運河遭中企控制，使得掌握港口特許經營權的李嘉誠備受關注，知情人士表示，川普的相關言論促使長江和記的高層採取了行動，他們開始覺得，相關曝險可能成為愈來愈大的問題。

更重要的是，他們認為，僅僅出售政治敏感的巴拿馬港口經營權是不明智的決定，長和集團隨後在3月初宣佈，將和記港口8成股權出售給美商貝萊德領頭的財團BlackRock-TiL。這對於長和集團而言，是扭轉局面的機會，在截至交易公佈前的5年內，該公司的股價跌了40％。

達成收購協議的談判進展相當迅速，僅持續了幾週的時間，主要透過視訊和電話會議，據報導，參與收購的各家公司高層都親自出面與會，包括貝萊德執行長芬克（Larry Fink）、全球基礎建設合夥公司董事長奧貢勒西（Adebayo Ogunlesi）、李嘉誠以及長和系現任主席李澤鉅。

2名知情人士表示，阿彭特家族長子、MSC集團總裁迪亞戈．阿彭特（Diego Aponte）也發揮了關鍵作用。港媒也直擊迪亞戈在交易公佈後親訪香港，前往李澤鉅的辦公室，會面時間從下午直到晚上約9點才離開。外媒報導指出，阿彭特家族和李氏家族是世交，兩個家族自第一代掌門人，詹路易吉和李嘉誠就已建立深厚友誼，憑藉著兩個家族的友好關係，推動了這次的港口交易。

迪亞戈聲明表示，「我們與和記港口的關係源遠流長，互相尊重，惺惺相惜」，與其他合作夥伴在商言商的論調明顯不同，比起交易內容似乎更重視與長和的交情。

這次參與港口交易的碼頭投資有限公司（TiL）由迪亞戈在2000年成立，數據顯示，將長和的43個港口併入業務後，TiL市佔將從第7名直直躍升至第1名，碼頭吞吐量將從每年4320萬個TEU（20呎標準貨櫃）增至7800萬個TEU。

李嘉誠家族賣港口的行為被認為是安撫華府，美國總統川普在交易公佈後大讚這是「美國收回巴拿馬運河的象徵」。（路透資料照）

透過採取這一重大行動，長和退出了自1990年代以來一直是集團核心的大部份港口業務，僅留下中國和香港的港口業務，成功躲過了川普的狙擊，這也帶動公司股價在消息公佈的隔天大漲20％以上。

知情人士表示，長江和記知道他們正在將把港口轉交給另一個他們可以信任的億萬富豪家族手中，即阿彭特家族，同時，他們也清楚貝萊德這個名字的影響力。

李嘉誠家族賣港口的行為成功安撫華府，交易公佈後，川普在國會發表演說時大讚這是「美國收回巴拿馬運河的象徵」，並稱美國已經開始這麼做，一家大型美國公司宣佈，他們將買下巴拿馬運河周圍的兩個港口，以及與巴拿馬運河和其他幾條運河有關的許多其他東西。

不過，長和集團剝離巴拿馬業務也引發中方不滿，中國國務院港澳辦日前轉發了《大公報》連續發表的評論文章，嚴厲批評李嘉誠的企業集團在美國施壓下「卑躬屈膝」，直言長和集團「唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益」、「背叛和出賣全體中國人」。

港媒引述消息指出，李澤鉅在北京出席兩會期間，曾被中共「正國級」領導人召見，談到巴拿馬港口的交易，李澤鉅堅稱是賣給義大利營運。正國級（國家級正職）是中國公務員體系中最高級別的幹部，包括以中共中央總書記為首的全體中央政治局常委，至於是哪一名正國級領導人與李澤鉅對話，港媒則未透露。

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