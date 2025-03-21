前進菲律賓! 禾迅綠電攜手Wyn Power 取得50MW太陽能電站

碩禾宣布旗下再生能源開發公司禾迅綠電，計畫與Wyn Power Corp.投入於菲律賓八打雁省Taysan開發的50MWp太陽能發電項目。（圖取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕碩禾（3691）宣布旗下再生能源開發公司禾迅綠電，計畫與Wyn Power Corp.投入於菲律賓八打雁省（Batangas）Taysan開發的50MWp太陽能發電項目，預計2026年上半年完成併網發電。

碩禾表示，該太陽能電廠將採用地面型太陽能技術，並透過 Batangas Electric Cooperative II （BATELEC II） 供電，預計每年可生產7400 萬度（kWh） 清潔能源，減少約4.5萬公噸二氧化碳排放，該項目已獲得菲律賓能源局（DoE）2023年第二次綠能競標核准，並取得 P4.10/kWh 的綠能電價（Green Energy Tariff）。

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碩禾指出，該計畫已完成所有必要的許可程序，包括國家系統衝擊報告 （National System Impact Study） 核准，並已取得菲律賓環境與自然資源部環境合規證書（DENR Environmental Compliance Certificate, ECC）等重要核准項目，預計於本月內正式動工。

此次合作是禾迅綠電在菲律賓市場的重要戰略布局，進一步拓展其在東南亞的再生能源版圖。繼2024年與丸紅亞洲電力（Marubeni Asian Power Philippines Corporation）簽署22MW Cavite太陽能電廠合作協議後，禾迅綠電持續擴大投資，推動當地清潔能源供應成長。

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