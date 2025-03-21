晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

前進菲律賓! 禾迅綠電攜手Wyn Power 取得50MW太陽能電站

2025/03/21 15:56

碩禾宣布旗下再生能源開發公司禾迅綠電，計畫與Wyn Power Corp.投入於菲律賓八打雁省Taysan開發的50MWp太陽能發電項目。（圖取自官網）碩禾宣布旗下再生能源開發公司禾迅綠電，計畫與Wyn Power Corp.投入於菲律賓八打雁省Taysan開發的50MWp太陽能發電項目。（圖取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕碩禾（3691）宣布旗下再生能源開發公司禾迅綠電，計畫與Wyn Power Corp.投入於菲律賓八打雁省（Batangas）Taysan開發的50MWp太陽能發電項目，預計2026年上半年完成併網發電。

碩禾表示，該太陽能電廠將採用地面型太陽能技術，並透過 Batangas Electric Cooperative II （BATELEC II） 供電，預計每年可生產7400 萬度（kWh） 清潔能源，減少約4.5萬公噸二氧化碳排放，該項目已獲得菲律賓能源局（DoE）2023年第二次綠能競標核准，並取得 P4.10/kWh 的綠能電價（Green Energy Tariff）。

碩禾指出，該計畫已完成所有必要的許可程序，包括國家系統衝擊報告 （National System Impact Study） 核准，並已取得菲律賓環境與自然資源部環境合規證書（DENR Environmental Compliance Certificate, ECC）等重要核准項目，預計於本月內正式動工。

此次合作是禾迅綠電在菲律賓市場的重要戰略布局，進一步拓展其在東南亞的再生能源版圖。繼2024年與丸紅亞洲電力（Marubeni Asian Power Philippines Corporation）簽署22MW Cavite太陽能電廠合作協議後，禾迅綠電持續擴大投資，推動當地清潔能源供應成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財