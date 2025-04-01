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LTN經濟通》機器人輪動快 第一代已臨存亡

2025/04/01 07:10

AI人型機器人被視為AI下個殺手級應用產品。示意圖。（法新社資料照）AI人型機器人被視為AI下個殺手級應用產品。示意圖。（法新社資料照）

掃地機器人是第一代

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕機器人相關應用發展多時，去年輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在去年3月輝達GTC技術大會現場展示具備生成式AI功能的人型機器人，引爆「AI機器人」風潮。AI（人工智慧）進一步加速機器人發展，AI人型機器人被視為AI下個殺手級應用產品。

人形機器人話題火熱並不是近幾年才開始的，而自10年前便曾紅極一時。近幾年，在科技快速進步之下，各種型態的機器人早已廣泛被用於工廠、餐飲業，包括產線的機械手臂，不少餐廳也用機器人送餐，不過機器人真有必要是人形嗎？

近期以掃地機器人「Roomba」聞名的美國公司iRobot，坦言公司對其持續經營能力提出「重大疑慮」，並開始進行策略評估，包括出售的可能性。

iRobot可以稱做掃地機器人「鼻祖」，Roomba堪稱掃地機器人代名詞，全球擁有超過50%市占率，在2022年首次發售，即售出7萬台，為其開創市場奠定基礎，

但是近幾年AI發展蓬勃，各國爭破頭搶進戰場，演算法、大模型、深度學習等技術飛速發展，機器人型號愈發多元，使得人形機器人成為了面向未來的黃金賽道。

以掃地機器人「Roomba」聞名的美國公司iRobot，坦言公司對其持續經營能力提出「重大疑慮」。（示意圖，法新社資料照）以掃地機器人「Roomba」聞名的美國公司iRobot，坦言公司對其持續經營能力提出「重大疑慮」。（示意圖，法新社資料照）

黃仁勳宣告人型機器人時代即將到來

30年前，英國BBC有檔節目，就是以對未來的想像為主題，節目中預測像是智慧音箱、機器人幫忙動手術、或是在手上植入晶片等，現在似乎都已經成真。

而近幾年中國大砸錢飛速發展之下，機器人領域更是面臨前所未有的挑戰。

去年輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會上揭露「Project GROOT」的人形機器人發展計畫，宣告人型機器人時代即將到來。

而2024華為開發者大會，現場出現了名為「夸父」的人形機器人，展示了識別物品、問答互動、擊掌、遞水等一系列能力。據了解，「夸父」是中國國內首款面向家庭場景的開源鴻蒙人形機器人。

另外2024年初，史丹佛大學（Stanford）出現了一項突破性的發展，根據該大學報告指出，這款AI機器人Mobile ALOHA，能夠執行複雜的家庭任務，包括烹飪、擦桌子、放東西至櫃子中、洗衣服、操作其他機器、自行充電、澆花、從冰箱取出物品、與寵物玩耍等，其效率和技巧與人類的能力非常接近，且Mobile ALOHA擁有令人印象深刻的90%操作成功率。

LTN經濟通》機器人輪動快 第一代已臨存亡AI機器人議題備受關注。（法新社資料照）

生成式AI技術 加速機器人進展

現今機器人已發展到，告訴它去把地上掃一掃，它就可以知道地上是指哪？哪些污垢就會去找相對應的清理工具。但傳統機器人，必須給予很明確的指令，要前進幾公尺幾公分、夾爪需要往下幾公分，要夾多重的東西。

半導體的突飛猛進及生成式AI技術的突破，加上高運算能力，促使機器人的行動及感知能力大幅提升，不僅具有學習能力，動作也更流暢。

今年2月高盛預估，2035年人形機器人市場規模將達到380億美元（約新台幣1.2兆元），比起1年前的預估金額上修了6倍之多。

有觀點認為，很多工作、生活場景，很難去為了一個傳統機器人去特別做改造，那就只能用一個與人類長得差不多的機器人，去我們可以走路走到的地方、拿東西可以拿到的地方。

現在對人形機器人的期待，不是說像傳統機器人可以把車子舉起來，而是一些繁重或專業的事，可以請它去做。

2024年至2027年，預估全球人型機器人產值有望突破20億美元。（路透資料照）2024年至2027年，預估全球人型機器人產值有望突破20億美元。（路透資料照）

掃地機器人王 面臨存亡挑戰

市場研究機構TrendForce指出，隨著人型機器人隨美、中廠商積極投入，預估2024年至2027年全球人型機器人市場規模之年複合成長率將達154%、產值有望突破20億美元。

美國市場研究機構BCC則估計，全球機器人市場商機約780億美元，預計到2029年底將達到 1650億美元。

從「掃地機器人王」到前所未有的存亡挑戰，iRobot從開闢新市場，花費十數年成為絕對霸主，接著進入瓶頸期、看著別人後來居上，自己逐漸沒落，iRobot坦言，消費者需求、競爭、總體經濟狀況和關稅政策等潛在因素，「無法保證新產品的推出會取得成功。」

機器人的發展潛力非常大，有論點是，機器人可以做一些人類不喜歡做的工作，例如重複的工作，因此只要有需求，就會有相關的機器人被研發、製造，並且機器人未來的用途將會更加廣泛。

人形機器人話題火熱。（路透資料照）人形機器人話題火熱。（路透資料照）

林百里獨排眾議 不看好機器人

近幾年，全球首富馬斯克、台積電董事長魏哲家，熱門討論議題都離不開機器人，人形機器人話題火熱，各界討論卻有截然不同的兩派看法像是黃仁勳、馬斯克都看好，不遠的未來人形機器人將被廣為所用，但也有懷疑者如廣達董事長林百里，直言人形機器人效率不及人類，技術門檻及能耗高，缺乏商業價值 。

不過至於誰對誰錯，這並沒有標準答案，肯定都有一定的道理存在，但隨著AI持續蓬勃發展，市場需求愈發龐大，機器人的發展值得好好觀察。

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