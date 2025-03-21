名師解盤》蔡明翰：短線難攻高 靜待關稅結果出爐

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰

歐洲央行總裁拉加德示警，目前美國和歐洲貿易戰，有可能會導致歐元區經濟成長率下修0.5%，另外通膨有可能長期升溫，導致市場對關稅議題暫度燃起，昨天美股因此震盪走低，雖跌勢不大，可是還是帶給台股今天一定壓力，週五指數小幅開低後，持續走低，年線再度跌破，比較好的現象就是指數來到5日線和10日線附近，就看到低檔買盤支撐，終場仍維持在5日和10日線之上，成交量能對比昨天反而是增加的，目前角度，就是上揚時候量縮，但下跌時量增，價量背離格局，可能導致指數短線一定壓力，短時間可能很難強勢往上攻高機會。

盤面結構，市場信心轉弱跡象，重點是之前指數在拉回過程中，主要都是電子權值股壓回，這過程中，非電族群通常會表現強勢，但在今天電子權值股拉回過程中，原物料族群也出現比較明顯賣壓，唯有營建族群，能夠持續逆勢走揚，主要反映昨天央行理監事會議，並沒有調升利率，也並沒有下一波打房政策，導致營建族群利多而走揚，就目前角度看到，在盤勢下跌過程中，逆勢走揚族群持續減少，代表市場信心確實持續轉弱跡象，比較好現象，是OTC指數相對抗跌，代表市場信心稍有轉弱，但沒有恐慌氣氛，市場整個關注焦點，還是要回到關稅之上，川普不斷重申4月2日的對等關稅，美國財政部長也提到，各國未來將拿到關稅稅率再和美國協商，其中包含對美國課高稅率，又輸出比較多商品到美國的國家，是課徵關稅最重要對象，台灣傳出是15個國家之一，未來面臨對等關稅之外，還要半導體關稅，對於台灣經濟層面，有蠻大衝擊。

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在利空即將出爐之前，市場自然會比較觀望氣氛，但還是要提醒投資人，2月以來指數有兩大跳空缺口，分別是228假期後，股市大跌主要反映加拿大墨西哥如期課稅問題，另外前2週也出現跳空缺口，川普提到未來經濟層面不敢保證不會衰退，而且不關注股市走勢，市場反應關稅和經濟衰退這2個跳空缺口，短時間市場觀望氣氛相對重，很難回補跳空缺口，未來沒有更大利空情況下，指數再度重挫空間，仍然有限，後續還是要靜待關稅結果出爐，股市才有比較明確方向，建議投資人，短線先行場外觀望。

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