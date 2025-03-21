加油族等等！下週國內汽油降0.2元

中油公司下週國內汽油每公升可望調降0.2元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族等等!雖國際油價上漲，中油公司啟動平穩機制吸收，下週國內汽油預估每公升調降0.2元。

國際油價因紅海地緣政治局勢升溫而上漲，中油累算至3月20日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%布蘭特）週均價為72.37美元，較上週71.31上漲1.06美元；本週新臺幣兌美元匯率為33.013元，較上週32.936元貶值0.077元。

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依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.6元，柴油調漲0.6元。

中油持續啟動雙平穩措施，吸收後汽油預估實際調降0.2元、柴油調漲0.2元，若按預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升28.1元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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