越泰遭養套殺還不夠慘？中國擬開放印尼榴槤進口

中國對榴槤的需求攀升，東南亞國家生產的榴槤越來越依賴中國市場。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國對榴槤的需求攀升，造成東南亞國家的榴槤越來越依賴中國市場，最終慘遭北京將其當成戰略籌碼，頻祭新貿易障礙，實施新檢測，造成越南、泰國榴槤價格一度雪崩。最慘的是中國準備從印尼進口價格更低的榴槤，做為泰國和越南榴槤的替代品。

《南華早報》21日報導，泰國長期以來一直主導中國的榴槤市場，去年中國進口的榴槤價值 69.9 億美元（約台幣2307億），其中 57% 來自泰國。越南則是第二大供應國，佔 38%；菲律賓和馬來西亞則排名第三和第四，合計出口額為 3820 萬美元（約台幣12.6億）。

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報導稱，中國是迄今為止世界最大的榴槤市場，一顆 6 公斤的新鮮榴槤在中國的售價高達 200 元人民幣（約台幣900元）。

印尼也想打進中國市場，傳出正在擴大種植規模並完成法律程序，準備開始向中國出口榴槤，為消費者提供一種新的、可能更便宜的榴槤，以替代泰國和越南榴槤。

據悉，中國海關總署官員上週前往印尼，對當地榴槤種植園和包裝廠進行審核，此次審核可能會決定「榴槤出口」是否可以繼續進行。

亞洲中心（Asia Centre）研究所顧問委員會駐印尼分析師埃文蒂（Nukila Evanty）說，印尼對榴槤出口到中國抱有正面希望。印尼官員則說表示，印尼可能首先獲得向中國出口冷凍榴槤的許可。

報導稱，冷凍榴槤大都比新鮮榴槤便宜，從食品安全的角度來看，風險也較小。特別是中國近期祭出嚴格的檢疫標準，阻礙了泰國和越南榴槤出口到中國。

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