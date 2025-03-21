以媒大讚台灣科技實力 USB之父認證中國晶片遭台狠甩

台灣半導體在全球具有舉足輕重地位，以色列也深化與台灣的合作。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以媒指出，台灣長期是全球科技和製造中心，生產全球60%以上的半導體和近100%的AI晶片，輝達、亞馬遜、Google和微軟等科技巨頭都已在台設立公司，認可台灣在科技領域無與倫比的專業知識。以發明USB隨身碟而聞名全球的以色列高科技創業教父莫蘭（Dov Moran）也稱讚，台灣人很棒，具有優秀的工程師、非常勤奮且自律，並稱中國幾乎所有與深度科技和半導體領域都落後台灣，以色列公司正在向台灣轉移，「台灣是以色列可靠的技術夥伴」。

台以志同道合關係深化

我駐以色列辦事處去年捐贈50萬美元予以色列，由駐以色列大使李雅萍代表簽署協議。（翻攝自以色列聯邦地方政府臉書頁）

以色列科技媒體《Calcalistech》長文報導台以關係深化概況，文章指出，自2023年10月7日以哈爆發衝突以來，以色列發現自己必須面對舊的聯盟，有些聯盟變得緊張，有些則悄悄瓦解。某些夥伴關係卻變得更加牢固，其中最出人意料且影響深遠的是台灣。

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文章稱，兩國都奉行技術創新政策，將經濟復甦視為國家安全問題，也都處於戰爭的威脅之下。就以色列而言，中東局勢日益充滿敵意，台灣則是來自中國的威脅。在兩個地區動盪的情況下，台灣已悄悄成為以色列在外交舞台最親密的盟友之一，並不斷加深與以色列的經濟和技術聯繫。

文章並盛讚，長期以來，台灣一直是全球技術和製造中心，生產全球 60% 以上的半導體和近 100% 的 AI 晶片，擁有「矽盾」封號。輝達、亞馬遜、Google 和微軟等科技巨頭都已在台建立業務，認可台灣在深度技術（deep tech）無與倫比的專業知識。

台灣駐特拉維夫代表李雅萍（Abby Lee）說，在過去的三十年裡，我們（台以）在科學、投資、教育和貿易領域建立牢固的聯繫，這是兩國未來發展的重要的基礎。對李雅萍來說，兩國之間的聯繫不僅僅是戰略性的，而且是一種建立在非常相似的價值觀、目標和挑戰之上的關係。

李在以色列三年，親眼目睹該國在2023年 10 月 7 日之後的決心。她說，儘管以色列在多條戰線上作戰，仍然願意與台灣等志同道合的國家分享知識，尤其是當台灣面臨來自中國的巨大壓力時，這些知識非常需要。

李雅萍說，將台灣建設為經濟和技術中心的動力與以色列一樣，關係到生存，台以2國都缺乏自然資源，我們必須投資人力資本和教育，這些就是我們的武器。

她稱，以色列與台灣的經濟關係日益密切，特別是在雙方優勢互補的領域，以色列以創業創新而聞名，將創意從零變為一。而台灣則擁有高科技人才和工業能力，可以將這些創意從一擴展到無限。

台灣在硬體方面表現優異，以色列在軟體、網路安全和人工智慧領域處於領先地位。這種協同效應是顯而易見的，台積電投資以色列半導體新創企業，華邦、華碩、美利達、Vivotek、新唐等在以色列開設研發或銷售辦事處。同樣，以色列公司也在台灣開設辦事處，其中包括 Nova、Radware、Taboola 和 OurCrowd。

以色列特拉維夫台灣貿易創新中心主任林珮琤（Patty Lin）則將台灣描述為「以色列新創公司進入亞洲市場的絕佳起點」，她說，每個月都會讓以色列新創公司與台灣企業建立聯繫，派他們參加展覽，並促進半導體、人工智慧和醫療技術等關鍵領域的合作。

USB之父讚台灣是可靠夥伴

以發明USB隨身碟而聞名全球的以色列高科技創業教父莫蘭（Dov Moran）稱讚台灣科技實力。（圖取自莫蘭X帳號）

以發明USB隨身碟而聞名全球的以色列高科技創業教父莫蘭（Dov Moran），幾十年來一直與台灣的科技生態系統密切合作，他說，「台灣成為東亞所有活動的重要樞紐，那裡的人民非常棒，有優秀的工程師，勤奮又自律」。

莫蘭與台灣的聯繫可以追溯到 1994 年，當時他在領導 M-Systems 期間在台設立辦事處。從那時起，莫蘭一直與台積電和其他台灣公司保持著密切聯繫。莫蘭說，以色列在創業創新方面優秀，但我們在執行面遇到困難，台灣則在這方面表現出色。

莫蘭的經歷反映了以色列企業家和投資者將台灣視為技術發展關鍵合作夥伴的更廣泛趨勢。他認為，深度科技是台灣的專長，如果從事半導體、材料、太空或人工智慧領域的工作，那麼台灣就是最好的合作地點。而且台灣投資者也越來越被以色列初創公司吸引，尤其是AI和資安領域。

莫蘭還說，儘管中國仍然是以色列最大的貿易夥伴，但台灣是以色列更強大、更可靠的技術夥伴，這種關係在未來只會增長並佔據優先地位，「中國在幾乎所有與深度科技和半導體相關的領域都落後於台灣，以色列公司正在向台灣轉移」。

鑒於台灣已發展成為一個經濟和技術中心，台海局勢備受關注，莫蘭稱，「如果中國入侵台灣，對整個半導體產業來說將是災難性的，如果你使用 iPhone，那可能就是你的最後一部 iPhone」。

台灣對產業的支持值得學習

以色列企業家說，台灣支持科技公司的方式值得每個國家學習。（中央社資料照）

韋伯曼 （Alon Webman） 是 Chain Reaction聯合創辦人，Chain Reaction 是一家半導體新創公司，在以色列、美國和台灣設有辦事處，該公司也與台灣產業建立牢固的聯繫。韋伯曼說，「從第一天起，我們就需要與台積電建立牢固的聯繫，他們是全球最大的 ASIC 製造商。台灣已將自己定位為全球參與者，與他們合作對我們的成功至關重要」。

韋伯曼強調，台灣不只是一個製造業中心，也是一個積極促進創新的國家，並稱「我們的總部位於新竹科學園區，靠近台積電，這裡的合作水平和人才資源無與倫比」。

韋伯曼稱，台灣政府和產業生態系統對支持他們的發展至關重要，台灣支持科技公司的方式值得每個國家學習，這是一項國家政策，以色列可以採取類似的方式來支持其高科技產業。

韋伯曼強調，台灣在國家層級執行技術專案的能力使其成為以色列的重要合作夥伴，台灣是科技和製造業的燈塔，「他們（台灣）對待企業的方式、提供的資源，是每個國家都應該學習的」。

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