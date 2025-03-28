LTN經濟通》姿勢難看但也達標 歐豬翻身經典

時隔十多年後，希臘的信用評等正式回到投資等級。（擷取自中國社交媒體）

漫長還債之路 花15年正式回歸「投資級」

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕深受歐債之苦的希臘，在15年後終於脫離「歐豬」陰霾。全球三大信評機構穆迪，在3月14日上調希臘的信用評等至Baa3，這是最後一家解除希臘公債垃圾等級的主要評級機構。希臘現今浴火重生，其信用評等重新回到各大信用評等機構的投資等級，有助於提振對希臘政府公債的需求。

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歐豬五國（英語：PIIGS），也作黑豬五國或五小豬國，是2008年至2010年間針對有歐債危機的國家而產生的的術語，是國際經濟界媒體對歐洲聯盟五個相對較弱的經濟體的貶稱。這個稱呼涵蓋葡萄牙（Portugal）、義大利（Italy）、愛爾蘭（Ireland）、希臘（Greece）、西班牙（Spain），特別指各國的主權債券市場。「歐豬五國」起初只有四國（"PIGS"），其中「I」指義大利，後來加入了愛爾蘭。

分析師表示，2008年美國爆發房地產泡沫，引爆全球金融危機，風暴掃到歐洲多國，希臘也暴露出經濟的結構性弱點，國家險些破產。

多年來，希臘政府過度借貸以維持高額公共支出，包括龐大的公務員體系和慷慨的社會福利，但財政收入卻無法跟上支出。而希臘加入歐元區後，無法通過貨幣貶值來提升競爭力，這使得問題更加嚴重。

由於希臘政府長期掩蓋真實的財政赤字數據，直到2009年曝光後，引發投資者信心崩潰，主權債務危機隨之爆發。2010年希臘國債被降級至垃圾級，融資成本飆升，國家瀕臨破產邊緣。

專家指出，面臨經濟、財政失衡，金融部門暴露出弱點，引發了主權債務危機，導致希臘無法進入資本市場，希臘人民遭受了巨大的困難。

希臘爆發歐債危機，歐元區16國財長一致同意啟動希臘救助機制。（彭博）

IMF與歐元區共提供1100億歐元貸款

希臘失去了投資等級評級後，出現了無法進入資本市場的後果。專家指出，被排除在國際市場之外，不僅會導致借貸成本上升，還會降低一個國家對沖未來風險的能力，除了恐發生經濟停滯外，未來遭受危機的脆弱性也大幅提高。

為此，歐元區16國財長一致同意啟動希臘救助機制，在未來三年內，將與國際貨幣基金組織（IMF）一同為希臘提供1100億歐元貸款，當中歐元區國家出資800億歐元，這16個國家將根據各自在歐洲中央銀行的出資比例，分攤這筆800億歐元救助金。

當中，歐元區國家出資800億歐元，貸款利率約5%，以幫助陷入債務危機的希臘渡過難關。第一年提供300億歐元，首筆款項於2010年5月19日到位，讓希臘政府可償將到期的85億歐元國債。

據了解，這套救助機制是附加了嚴格的條件。作為交換，希臘進行大規模私有化與結構改革，通過出售國有企業、基礎設施和房地產資產籌集資金，同時改善經濟效率，此舉減輕了財政負擔，也吸引外資流入。

與此同時，希臘政府實施嚴格的緊縮措施，包括削減政府支出、裁減40萬公務員、降低薪資40%、削減社會福利等。

希臘逐步修復了公共財政結構，經濟開始正增長。數據顯示，在2021至2023年時間，希臘經濟增長率分別達到8.4%、5.9%和2.2%，遠超歐元區平均水平。2022年，希臘更是提前償還IMF貸款，並於同年8月結束歐盟的強化財政監督。

在2023年2月時，國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）與標準普爾（Standard & Poor’s）及加拿大信評機構晨星（DBRS Morningstar）信評機構相同調升希臘之信用評等，並將希臘債權信用評等調升為BB+，僅低於「投資等級」一級，未來展望穩定。

據報導，自2019年起希臘保守派執政政府的選舉承諾，包括致力將希臘主權債券自「垃圾債券」恢復為投資等級。希臘債務主管直言，我們的目標是重新獲得A級地位。

希臘步入漫長的還債日子，經歷了4個結構調整期。（美聯）

4階段調整結構 2014年迎轉機

希臘深陷歐債之苦，3度接受國際紓困，才得以避免破產。步入漫長的還債日子，希臘經歷了4個的結構調整期，包括歐債危機深重期、溫和復甦期、新冠疫情衝擊期及穩健恢復期。

希臘政府努力重振新路軌跡，從實質GDP年增表現可見端倪。在2010年歐債危機開始爆發，當年希臘實質GDP年增率為-5.5%，隔年開始大規模撙節與債務重組、GDP年增為-9.1%。2012年債務危機持續、實質GDP年增率為-7.5%，隔年經濟萎縮趨緩、降至-3.2%。

2014年首度轉正增長、為0.7%，往後2年再持續調整、各為-0.4%及-0.5%。

終於在2017年，希臘經濟穩健復甦，當年實質GDP年增率為1.5%。之後希臘經濟持續擴張，直到2020年因新冠肺炎疫情影響，再度影響實質GDP年增率表現，轉為-9.0%，但隔年出現強進反彈、為8.7%，往後3年為5.9%、2.6%及約2.1%。

希臘總理Minister Kyriakos Mitsotakis加快升級希臘經濟，並降低債務負擔。（彭博）

2022提前還款獲信任 國際資金開始流入

希臘積極還債，在2022年4月中旬提前「全額還清」國際貨幣基金組織（IMF）的貸款，並已開始提前償還歐洲國家所提供的雙邊希臘貸款機制（GLF）貸款。同年12月，希臘再提前償還積欠歐盟國家第一筆金援的27億歐元債務。

希臘展現負責任的還款態度，不僅重新贏得歐洲夥伴的信任，也讓國際投資人信心大增。2023年流入希臘股票和債券的海外資金大增14%，雅典股市成為全球表現第四佳的市場、年漲幅超過43%。

截至2024年初，希臘10年期國債殖利率約為3.2%，幾乎與法國接近，僅比西班牙高出約0.1個百分點，並已低於義大利相同期限公債約0.3個百分點。

西班牙、葡萄牙接續走出歐債陰影，重振經濟。（路透）

歐豬兄弟陸續擺脫歐債纏身困境

專家指出，2010年前後，歐元區多國如西班牙、葡萄牙等也都面臨嚴峻的財政和金融挑戰。希臘經歷劇烈的「深V型」衰退和反彈，近年來經濟明顯增速，經濟增長率還高於歐元區的平均水準，基本上已成功走出「大蕭條」陰影。

至於葡萄牙，因政治環境在危機後較為穩定、政策延續性強，在2014年順利退出紓困計畫。爾後依然維持財政紀律，加上經濟回溫下，葡萄牙的債務負擔顯著下降。

數據顯示，其債務佔GDP比從2014年的130%上方一路下滑，至2021年約降至約124%，2023年進一步降至97.9%，回到危機前水平​。

分析師指出，近年葡萄牙的出口、旅遊業與外資投資表現出色，經常帳轉為順差，減輕了對外部融資的依賴​。目前三大評級機構均給予葡萄牙單A級評級，展望穩定或正面​

西班牙在歐債危機中的情況與希臘不同，其問題源自2008年房地產泡沫破滅和銀行業危機，而非政府預算失控。

2012年，西班牙獲得歐元區提供的銀行業援助計畫（約1000億歐元信用額度，實際使用約400億）重整銀行，同時實施結構改革，以及財政緊縮以削減赤字等厝略，這些政策在2014年見到效果。

2014-2017年間，西班牙年均GDP增速超過3%，在歐洲名列前茅，當前主權信用評級也已重回A級區間，融資成本接近歐元區核心國。西班牙的復甦之路，被國際視為成功案例之一。

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