和碩擴張美國市場版圖 正式啟用加州營業據點

和碩今日在美國加州宣布正式啟用當地嶄新辦公室，作為集團擴張美國市場版圖的營業據點。（和碩提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日在美國加州宣布正式啟用當地嶄新辦公室，作為集團擴張美國市場版圖的營業據點，持續增加北美市場都重視力度，進一步強化伺服器、車用電子、5G、網路通訊與AI邊緣運算等關鍵產業客戶的支援。

童子賢說，和碩致力於向市場提供設計生產服務（DMS），此次開張的新辦公室將作為銷售、業務發展、行銷與現場應用工程（FAE）的核心據點，為美國市場的客戶提供更快速、更在地化的支援與技術服務。透過此核心據點，和碩將深化與產業夥伴的連結，並加速先進運算與網路通訊技術的創新發展。

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根據和碩佈局，加州新營業據點設有最新的伺服器展示與測試空間，包含5G CBRS小型基站、氣冷與液冷伺服器，以及可提供客戶測試的 NVIDIA NVL72 伺服器，致力於展現和碩在高效能運算、散熱管理技術領域的實力，目標滿足市場對於節能資料中心解決方案日益增長的需求。

此外，和碩在新辦公室同步設立專業客戶服務與技術支援團隊，提供伺服器系統及機櫃等級技術支援，涵蓋液冷伺服器維護服務，確保客戶能夠穩定運行高效能運算設備。和碩此次也設置液體冷卻基礎設施，可同時支援多櫃NVL72 伺服器機櫃運行，確保高效能運算環境的穩定運作。

此外，和碩有鑑於旗下5G 通訊產品的快速發展，也將為美國客戶提供各種規格、各類形式的相關用戶設備。和碩總經理暨執行長鄭光志表示，加州據點的成立將進一步強化集團在北美市場的佈局，並深化與關鍵技術產業客戶的合作。「我們致力於提供卓越的技術解決方案與專業支援，確保客戶能夠順利部署並優化下一代運算與網路基礎設施。」

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