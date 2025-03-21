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李嘉誠賣港口遭轟出賣中國利益！港口超驚人收入曝光

2025/03/21 14:28

李嘉誠旗下的長江和記實業日前宣佈將43個港口業務出售給美商貝萊德（BlackRock）主導的財團。（路透）李嘉誠旗下的長江和記實業日前宣佈將43個港口業務出售給美商貝萊德（BlackRock）主導的財團。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港富豪李嘉誠旗下的長江和記實業近期宣布，以228億美元（約台幣7500億元），將旗下全球港口業務（不含中國與香港）出售，此舉引發中國當局不滿。20日長江和記公布2024年業績報告，2024年總收入約4766.82億港元（約新台幣2.02兆元），年增3.28%，備受關注的港口及相關服務營收為452.82億港元（約台幣1924億元）、成長 11%。

根據長江和記公佈2024年業績報告。長江和記2024年總收入約4766.82億港元，年增3.28%；淨利約170.88億港元（約新台幣726億元），年減27.29%；EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）約1251.08億港元（約新台幣5316億元），年減1.73%。

港口及相關服務部門2024年收入約452.82億港元，年增11%，主要在於吞吐量上升6%及所有分部有所增長，其中，倉儲收入增長13%。

長和表示，航運公司轉至新聯盟及持續地緣政治風險影響全球貿易，預計2025年初出現的供應鏈中斷情況可能帶來阻力。但亞洲及中東地區預期繼續溫和自然增長，加上現有碼頭設施擴建及策略夥伴關係加強，港口及相關服務部門於來年之營運業績有望改進。

長和說明，港口及相關服務部門是全球最具領導地位的港口網絡，在24個國家53個港口擁有295個經營泊位的權益。

不過，長和日前宣佈將43個港口出售給美商貝萊德（BlackRock）主導的財團，引發中國不滿，港澳辦及中聯辦兩度轉載《大公報》文章，內容批評長和「唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益」、「背叛和出賣全體中國人」，網路上的網民，更是一片倒的罵李嘉誠「不愛國」、「不顧國家利益」。

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