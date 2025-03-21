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焦點股》偉訓：重金收購AIP 股價慘跌停

2025/03/21 13:38

偉訓昨日召開重大訊息說明記者會，宣布砸下4294.56萬美元完全收購開曼群島聲學元件廠Amber Investment Partners Limited股權。（證交所提供） 偉訓昨日召開重大訊息說明記者會，宣布砸下4294.56萬美元完全收購開曼群島聲學元件廠Amber Investment Partners Limited股權。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠偉訓（3032）昨日宣布砸下4294.56萬美元完全收購開曼群島聲學元件廠Amber Investment Partners Limited（AIP）股權，今日盤中賣壓大舉殺出，導致股價下挫大跌，終場收在跌停價88.9元，成交量逾1.9萬張。

偉訓看好AIP與其客戶建立的良好夥伴關係，有利於助攻集團營收、獲利能力成長。偉訓累積30多年的產業精實化生產與品質管理經驗，皆深獲客戶肯定。透過此次投資，將整合雙方資源、發揮互補綜效，將產品領域擴展至聲學、電動車產業，提供更多元產品並強化東南亞地區布局，協助客戶創造價值，共創雙贏。

偉訓指出，AIP專注於開發聲學關鍵元件，目前主要生產據點在越南及其他亞太地區，並擴展到馬來西亞與美國設立新產品研發與生產據點，客戶涵蓋專業音響、汽車音響、EV電動車產業等，以其技術能力針對客戶、市場需求量身定制產品，在產品研發與製造自動化方面處於領先地位。

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